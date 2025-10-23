為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹽水國小「竹子運動會」 竹製鴿笭、蜂炮架傳承家鄉文化

    2025/10/23 23:32 記者楊金城／台南報導
    鹽水國小校長林良駿（右）和學生體驗放鴿笭。（學校提供）

    台南鹽水國小扎根在地文化，今天（23日）與竹埔國小舉辦「竹子運動會」，以竹工藝為主題，設計蜂炮、鴿笭等4道體驗關卡，讓學童認識鹽水舊時「竹仔街」的竹工藝傳統和鴿笭，重新認識家鄉文化。

    鹽水國小創校128年，是台南溪北最老小學，教育發展卻與時俱進，今年再度榮獲2025親子天下全國百大特色學校殊榮。校長林良駿說，「竹仔街」就是現今鹽水國小校門前的朝琴路，「竹子運動會」以竹為題的趣味闖關結合地方文化教育與體能挑戰，打造全新型態的文化運動會，強化學童對在地文化的認識。

    在南台科大老師蕭百芳、邱瀅儒帶領的USR「府城VS月津計畫」團隊協助下，竹子運動會設置「竹見認識砲台」認識蜂炮竹炮架與榫接工法、「趣味擲葫」認識元宵民俗學習葫蘆炮台、「編編阿嬤家的牆」體驗早期竹編夾泥牆的建築智慧、「GO!放鴿笭去」復刻台南市定民俗「放鴿笭」比賽，還邀請全台僅存的鴿笭製作師謝榮哲擔任關主，介紹鴿笭的由來及製作方式，讓學生了解鹽水在地的鴿笭文化，個個大開眼界。

    顏姓學生說，每一關都結合趣味挑戰與文化學習，令人印象深刻，對鹽水蜂炮、放鴿笭民俗的意義更了解也有感動。

    林良駿指出，學校透過與大學USR的合作，讓教育深耕社區，讓文化世代傳承，讓學校推動科技教育、國際教育課程之外，還能讓小學生有文化涵養更能放眼全世界。

    鴿笭製作師謝榮哲（左一）擔任關主，向學生解說鴿笭的由來及製作方式。（學校提供）

    「竹子運動會」以竹工藝為主題，設計蜂炮竹炮架讓學生學習綁竹炮架。（學校提供）

    鹽水區長陳文琪（前左一）也來體驗和學生玩竹編球投擲。（學校提供）

