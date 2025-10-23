為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    府城東區長輩臥虎藏龍 百歲人瑞分享長壽秘訣

    2025/10/23 22:14 記者王俊忠／台南報導
    宋江陣國寶級人瑞教練何國昭爺爺（左二）還能教東區區長黃炳元（右一）等大家蹲馬步的密訣。（東區公所提供）

    台南市東區重陽節前夕洋溢溫馨的敬老氛圍，東區區長黃炳元近日會同轄內民代與各里里長到府慰訪多位百歲人瑞，除代表南市長黃偉哲致贈紅榜、匾額、禮物與禮金外，更親切地與長輩們話家常、討教他們「長壽秘訣」。多數都透露，簡單生活、保持心情愉快是原則。

    東區公所表示，該區今年人瑞中最高壽者已達107歲；在區長一行慰訪的對象裡，有兩位人瑞同為105歲，分別是後甲里的林續馨爺爺與德光里馬立誠爺爺。林爺爺過去經營照相館，家中至今仍珍藏許多70年代的老攝影設備，充滿濃厚復古情懷，讓人彷彿回到舊日時光。

    而馬爺爺寫得一手好書法，他與眾人分享其長壽哲學、直說：「信靠主耶穌，常保持平安喜樂」，是維持身心健康的關鍵。令人驚訝的是這兩位百歲爺爺都還能獨立行走，不須人攙扶，身體硬朗。

    區長黃炳元也發現慰訪的長輩們臥虎藏龍，包括宋江陣國寶級教練何國昭爺爺、新高醬油頭家嬤黃王素娥奶奶、榮民李守祿爺爺與榮眷夏徐蘭奶奶等，都有一技之長，世代傳香，可說是福澤滿滿。

    黃炳元與這些長輩訪談交流後歸納出人瑞們除了擁有優良的長壽基因外，他們生活哲學亦是關鍵，許多長輩奉行簡單生活、保持心情愉快的原則，或擁有特殊專長、全心投入其中，這些都是構成他們健康長壽的重要因素。

    南市長黃偉哲說，台灣進入超高齡社會，台南百歲人瑞的人數也逐年增加，顯示南市冠居六都的長照服務涵蓋率；一國中學區、一日照中心布建完成比例及社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率，都對長輩的照顧產生正面效益。

    高齡105歲、仍能直挺行走的林續馨爺爺（右四）。（東區公所提供）

