    首頁 > 生活

    台南2肉乾名店暫不受禁宰令衝擊 盼非洲豬瘟疫情止息

    2025/10/23 21:33 記者楊金城／台南報導
    麻豆合口味肉品開業30年，是台南百家好店，今天（23日）有不少顧客來購買肉乾、肉鬆等商品，有信心。（記者楊金城攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部祭出全國豬隻禁運、禁宰5天，肉品市場因此休市，溫體豬肉可能缺貨，台南經營肉品加工的名店麻豆合口味肉品、佳里泰興肉脯對於短期禁令還可忍受，憂心禁令延長，將影響加工肉品市場，希望政府儘速防堵疫情，避免擴大，影響整個產業鏈。

    麻豆合口味肉品開業30年，是台南百家好店，今天（23日）有不少顧客來購買肉乾、肉鬆等商品，還未感受豬隻禁運禁宰的衝擊，擔任麻豆商圈理事長的老闆陳瑞忠表示，製作肉乾、肉鬆、肉脯只能用溫體豬肉加工，因現做新鮮賣，一週採購2次豬的後腿肉，每次約300台斤製作，銷售現貨就沒有存貨問題，因此憂心禁令延長，更擔心疫情爆發。

    合口味老闆娘吳美華說，加工的溫體豬肉都是採用國產豬肉，在善化肉品市場有屠前、拍賣、屠後3位獸醫師把關檢查，肉品新鮮安全，每次也都從肉商那裡載豬肉回店，不假他人，另自己也送檢確保豬肉原料、成品食品安全；她樂觀的說，以前台灣挺過口蹄疫疫情，民眾仍會消費豬肉產品，現階段政府要趕快有效防堵非洲豬瘟疫情，不要讓養豬上中下產業鏈受創。

    開業半世紀的佳里區泰興肉脯，是知名伴手禮，每天需要5000台斤的溫體豬肉加工，老闆黃維明指出，配合中央的禁令規定，5天期限尚能度過，就怕禁令延長，沒有貨源供應加工產品，影響生意。希望疫情趕快止血，如果擴大，最怕衝擊消費者信心崩盤，不只怕吃豬肉，連加工肉品銷路也受影響。

    台南麻豆合口味肉品老闆娘吳美華對自家的肉乾等商品掛保證安全、好吃。（記者楊金城攝）

