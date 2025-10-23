「EDit國際教育創新博覽會」在桃園會展中心登場 AI時代創新學習

教育部政務次長劉國偉（左6）、安益集團涂建國總裁（左5）與、立法委員張雅琳（圖中）、桃園市政府副秘書長金志聿（右6）、雜學校創辦人蘇仰志（右5）共同登台。（桃園會展中心提供）

2025「EDit台灣國際教育創新博覽會」今天（23日）起到26日在桃園會展中心登場，以「教育×永續×創新」為核心，邀請超過200家教育新創、地方政府、學研單位與國際教育組織，共同打造AI時代的學習新公式，開啟台灣教育創新與永續發展的全新篇章。地主縣市桃園市政府教育局應邀參展，精心設計「桃園館」，展現桃園市教育多元成果，運用AI科技創新思維迎接教育浪潮，擘劃未來教育藍圖。

教育部政務次長劉國偉蒞會說，教育部正全面推動AI教育，從大學到中小學皆已布局，AI應被視為協助教師與學生的學習夥伴，而非取代者。未來將把AI與媒體素養納入全民終身學習體系，讓長者也能理解新科技、防範詐騙，實現「全民掌握新科技」的教育願景，打造跨世代共學的智慧社會。

本屆博覽會由雜學校、安益集團茵康國際及IASE國際永續教育協會共同主辦，以國際級規格打造教育展示平台，串聯政策思維、教育實踐與產業創新。安益集團總裁涂建國說，首屆國際教育產業博覽會是國際級教育產業平台，並以「讓世界看見台灣教育的創新能量」為展會目標，鼓勵所有教育人「Showoffyourself！」勇敢展現自我。教育能創造技術、技術帶動產業、產業推動經濟，唯有以教育為核心推動產業循環與永續發展，台灣才能在全球教育轉型中展現影響力，讓教育成為驅動社會與經濟共榮的關鍵力量。

桃園市政府副秘書長金志聿比喻說，「桃園教育就像一杯熱珍珠奶茶─有料、有味、有溫度」，桃園持續推動幼兒助學金、國中小免費午餐及深深共學計畫，讓孩子快樂學習、健康成長。以「品牌教育，創新永續」為主軸，桃園展現多元文化與教育平權精神。

雜學校創辦人「地瓜校長」蘇仰志提到，台灣教育從教改到實驗教育，展現由下而上的公民力量與創新精神。他期許以「Education Innovation Taiwan（EDIT）」作為台灣教育的國際品牌，讓世界看見台灣教育的影響力，並以自信與創新在AI時代中走向國際舞台，延伸教育的多元價值與社會影響力。

同步登場的第二屆「IASE教育影響力獎」，以「永續」為核心價值，徵集超過百件跨國教育實踐案例，從AI公平應用、偏鄉教育支持、終身學習到環境教育，展現教育如何回應氣候變遷與社會挑戰，成為推動永續發展的關鍵力量。

同場舉辦的第二屆「IASE社會影響力組」獲獎者團體大合照。（桃園會展中心提供）

獲獎者與現場貴賓合照。（桃園會展中心提供）

12.EDit策展人、雜學校創辦人蘇仰志為教育部政務次長劉國偉介紹活動展區。（桃園會展中心提供）

開南大學啦啦隊帶來活力四射開幕表演。（桃園會展中心提供）

「思維行動」於現場帶領民眾模擬體驗攀岩，透過親子體驗推廣冒險教育。（桃園會展中心提供）

