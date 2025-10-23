為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投縣中寮鄉連4震 南投民眾：地鳴震動同時到達

    2025/10/23 21:58 記者陳鳳麗／南投報導
    晚間第一次地震，南投、草屯民眾感受明顯，馬上貼文。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

    晚間第一次地震，南投、草屯民眾感受明顯，馬上貼文。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

    首次上稿 21:25
    更新時間 21:58（新增第四震）

    連4震！震央在南投縣中寮鄉的地震，從下午到晚間9點31分連4次，先是下午2點35分規模4.3的地震，晚間8點28分又劇烈震動一次，規模4.8，接著8點41分又震一次，規模3.7；晚間9點41分再發生規模3.6的地震，位置很相近，目前南投縣沒有災情傳出，草屯、南投、中興新村民眾明顯感受到，馬上有人在地方臉書社團貼文「又地震！這波比下午大」、「想到921！」、「希望一切平安！」。

    今天下午2點35分發生規模4.3的地震，地震深度僅25公里，屬於淺層地震，震災在南投縣府東南東方8.9公里，即南投縣中寮鄉境內；而晚間8點28分的地震，南投的民眾感覺比下午的更明顯，氣象署的資料顯示，晚間的地震規模達4.8，震央在南投縣府東南東方9.2公里，也是在中寮鄉境內；接著晚間8點41分又震一次，規模3.7，震央在南投縣府東南東方8.7公里，晚間兩次地震位置很接近，也都是中寮鄉。

    下午的地震發生後，草屯、南投、中興新村的民眾，在「草屯人」等地方臉書社團貼文，指該地震地板大大的抖了一下，有人還說聽到地鳴聲，也有人說「還以為是自己的錯覺，原來地震震央離自己這麼近！」。

    晚間8點28分的地震規模達4.8，地震深度26.4公里，震度比較大，南投草屯一帶的民眾都認為比下午的更明顯，而才震完馬上有人在地方臉書社團貼文，表示這一震非常的大，地鳴和震動同時到達，也有人驚恐的說「想到921！」。

    13分鐘後又震了一次，這次規模3.7地震，地震深度24.8里，震央在南投縣府東南東方8.7公里，這兩次地震位置很接近，也跟下午的接近，都是在中寮鄉。

    9點41分再震一次，規模3.6，深度24公里，震央在南投縣府東南東方9.8公里，也是在中寮鄉，與前3次的位置、深度都相差不多。

    不少人貼文即時反映心情，有不少人都聯想到921地震，也有人感覺在中寮鄉這個點讓人不安，幸好南投縣目前沒有災情傳出。

    下午2:35的規模4.3地震，震央在南投縣中寮鄉。（圖擷自氣象署）

    下午2:35的規模4.3地震，震央在南投縣中寮鄉。（圖擷自氣象署）

    晚間8:28的規模4.8地震，震央也在中寮鄉。（圖擷自氣象署）

    晚間8:28的規模4.8地震，震央也在中寮鄉。（圖擷自氣象署）

    晚間8:41第三次震央在中寮鄉的地震，規模3.7。（圖擷自氣象署）

    晚間8:41第三次震央在中寮鄉的地震，規模3.7。（圖擷自氣象署）

