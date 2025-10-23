為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投中寮一日3震 晚間彰化、員林震度4級 民眾「差點奪門而出」

    2025/10/23 21:03 記者湯世名／彰化報導
    今天南投中寮連續兩震，恰巧有民眾拍到地震雲。（圖由民眾提供）

    今天南投中寮連續兩震，恰巧有民眾拍到地震雲。（圖由民眾提供）

    連兩震！今天下午2點35分南投縣中寮發生規模4.3地震，沒想到晚間8點28分同地點又發生規模4.8地震，彰化市與員林市最大震度都高達4級，劇烈搖晃讓民眾直呼「好搖」。巧合的是，今天下午有彰化民眾拍到天際出現一條條波浪狀的雲帶，直呼「會不會是地震雲？」沒想到下午與晚間就接連發生兩起有感地震，有民眾就認為，每當這類雲系出現在天際，好似都會伴隨著地震發生，實在很巧。

    今天下午南投中寮有感地震規模4.3，彰化員林與雲林震度都達到3級，但搖晃時間相當短暫，許多彰化民眾驚呼「地震」、「以為是錯覺」。還有人說在地震發生前曾聽到地鳴聲，被劇烈搖晃嚇到。今晚8點多中寮再度發生規模4.8地震，搖晃時間長達10幾秒，且彰化市、員林市震度都高達4級，不少市民都嚇得差點奪門而出，直呼恐怖。

    緊接著在晚間20點41分，南投縣中寮鄉再發生規模3.7地震，地點在南投縣政府東南東方8.7公里，深度24.8km。南投縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級。

    今天有民眾拍到天際波浪狀雲，沒想到接連發生兩起地震。（圖由民眾提供）

    今天有民眾拍到天際波浪狀雲，沒想到接連發生兩起地震。（圖由民眾提供）

    晚間8點28分南投中寮又發生規模4.8地震。（擷自氣象署網站）

    晚間8點28分南投中寮又發生規模4.8地震。（擷自氣象署網站）

