南投中寮一日3震 晚間彰化、員林震度4級 民眾「差點奪門而出」

今天南投中寮連續兩震，恰巧有民眾拍到地震雲。（圖由民眾提供）

連兩震！今天下午2點35分南投縣中寮發生規模4.3地震，沒想到晚間8點28分同地點又發生規模4.8地震，彰化市與員林市最大震度都高達4級，劇烈搖晃讓民眾直呼「好搖」。巧合的是，今天下午有彰化民眾拍到天際出現一條條波浪狀的雲帶，直呼「會不會是地震雲？」沒想到下午與晚間就接連發生兩起有感地震，有民眾就認為，每當這類雲系出現在天際，好似都會伴隨著地震發生，實在很巧。

今天下午南投中寮有感地震規模4.3，彰化員林與雲林震度都達到3級，但搖晃時間相當短暫，許多彰化民眾驚呼「地震」、「以為是錯覺」。還有人說在地震發生前曾聽到地鳴聲，被劇烈搖晃嚇到。今晚8點多中寮再度發生規模4.8地震，搖晃時間長達10幾秒，且彰化市、員林市震度都高達4級，不少市民都嚇得差點奪門而出，直呼恐怖。

請繼續往下閱讀...

緊接著在晚間20點41分，南投縣中寮鄉再發生規模3.7地震，地點在南投縣政府東南東方8.7公里，深度24.8km。南投縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級。

今天有民眾拍到天際波浪狀雲，沒想到接連發生兩起地震。（圖由民眾提供）

晚間8點28分南投中寮又發生規模4.8地震。（擷自氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法