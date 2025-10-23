為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東森林公園綠鬣蜥偽裝躲藏 達人一眼識破手到擒來

    2025/10/23 21:38 記者劉人瑋／台東報導
    躲在水圳旁、雜草與爛泥間的綠鬣蜥依然被逮出。（縣府提供）

    躲在水圳旁、雜草與爛泥間的綠鬣蜥依然被逮出。（縣府提供）

    台東森林公園有民眾發現大尾綠鬣蜥出沒，目前為止，台東縣綠鬣蜥熱區仍在東海岸，相較西部，綠鬣蜥為害不多，因此約3、4年前有部落阿嬤初見橋下有大蜥曬太陽才會嚇得報警說「有恐龍出沒」，而公園綠鬣蜥則靠著保護色，見人接近動也不動，最後仍被識破逮獲。

    近日有熱心民眾透過縣議員向台東縣政府通報，在台東森林公園附近發現一隻外來種綠鬣蜥，縣府隨即啟動應變機制，請生態團隊、農業部林業及自然保育署台東分署組成巡查小組前往現場，成功移除入侵的綠鬣蜥，展現公私協力成效、除去生態威脅。

    出馬的是台東地方著名生態保育人士、「山豬」呂縉宇，發現地點位在鷺鷥湖與農田間的水圳，當時綠鬣蜥靠著一身保護色躲在圳溝旁草叢中，但呂縉宇常做的就是到處拍下藉著保護色融於環境的小動物，再將照片PO在臉書要網友「猜猜我是誰」，綠鬣蜥自然被輕易發現。

    這尾大蜥肛吻長約50多公分、加上尾巴就有165公分，算是十分大隻，日前也傳出公園有出現大蜥，希望是同一隻；山豬說，綠鬣蜥吃素，「牠也十分可憐、又不是牠們自願前來，我們也不想抓牠，但現在抓、殺生少，待牠繁殖愈多就會殺生更多」。

    山豬表示，最好在初始即壓制數量、減少繁殖，也不需花更多人、物力抓捕，所幸目前出沒最頻繁的東海岸在數量上已獲控制。東海岸地區以往曾出現大蜥曬太陽，當年因綠鬣蜥在台東尚不常見，部落阿嬤初見其外形、加上體型大，認為是「恐龍」才報案，如今部落報案者都能正確喊出其名。

    縣府農業處指出，綠鬣蜥原產於中南美洲，為外來入侵種，在台灣無天敵、繁殖力強，主要危害包括啃食作物、挖洞破壞堤岸及魚塭設施，甚至可能攜帶寄生蟲與沙門氏菌。民眾如發現疑似個體，請立即撥打「1999縣民服務專線」、或直接聯繫「台東縣政府農業處林務保育科（專線：089-343611）」。

    3、4年前台東有部落阿嬤初見大蜥曬太陽，嚇得報警說「有恐龍出沒」。（縣府提供）

    3、4年前台東有部落阿嬤初見大蜥曬太陽,嚇得報警說「有恐龍出沒」。（縣府提供）

