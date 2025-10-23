為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應非洲豬瘟 高市教局啟動校園午餐食材、廚餘管理

    2025/10/23 20:48 記者黃良傑／高雄報導
    學校落實三章一Q確保食材安全與營養均衡。（高雄市府提供）

    因應非洲豬瘟防疫工作，高雄市長陳其邁今（23）日前往龍華國小，關心學校午餐廚餘處理情形，看到學生午餐後將餐湯桶集中送至廚房，由廚工協助瀝乾廚餘，以利後續清潔隊清運，肯定學校落實廚餘減量與正確回收的做法，強調防疫從廚房做起、從細節落實。

    陳其邁表示，高市學校午餐全面採用「三章一Q」可溯源國產食材，市府也要求學校視實際情況彈性調整菜單，確保學童攝取足夠蛋白質與均衡營養。

    另教育局也立即啟動校園午餐與廚餘管理防疫配套措施，確保全市學校午餐安全無虞，並有效降低疫情擴散風險。

    教育局今天全面動員督學入校，實地檢查午餐及廚餘處理流程，並函文要求各校成立「因應非洲豬瘟防疫工作小組」，依「各級學校因應非洲豬瘟疫情自主檢核表」進行檢核與改善。

    學校午餐若需調整，可透過午餐供應委員會討論，減少豬肉使用，改以雞肉、魚肉等食材取代，以兼顧營養與防疫。

    因應非洲豬瘟疫情，高雄市長陳其邁視察校園午餐防疫與廚餘管理。（高雄市府提供）

