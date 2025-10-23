「連照片都不行」言猶在耳 國健署加熱菸展示政策急轉彎

國健署今（23日）再度與北市衛生局聯手突擊稽查加熱菸通路，強調現場展示「合法、合規」。（記者林志怡攝）

國內加熱菸自合法開賣以來風波不斷，國健署今（23日）再度與北市衛生局聯手突擊稽查通路，強調現場展示「合法、合規」。不過署長沈靜芬上個月才受訪表示「加熱器不得展示，連照片都不行」，今天國健署卻在接獲媒體詢問後回應，16日已發布行政函釋開放展示，政策急轉彎。

加熱菸17日首度開賣，由美商打頭陣，但上架不到24小時就爆出「未標示尼古丁含量」違規，隨即遭勒令下架。近日第二家日商品牌也悄悄上架，卻被民眾發現，該款加熱菸載具竟以圖示展示在菸架上，疑似再踩「菸害防制法」紅線。

沈靜芬9月17日受訪時曾表示，加熱菸雖須依「菸害防制法」與紙菸同樣管理，但因包含加熱器等組合元件，依法不得展示，「不只不能擺實體，連照片都不行」。不過國健署今天發布新聞稿卻指出，只要是在販售菸品的場所，若展示的是通過健康風險評估審查的加熱菸組合元件，且符合「菸害防制法」第13條及「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」規定，就屬於「消費者保護法」第5條所稱的「合法消費資訊提供」，不算違法促銷或廣告。換句話說，原本全面禁止的展示，如今在特定條件下可以合法。

國健署菸害防制組組長羅素英受訪時證實，國健署已透過行政函釋通知地方政府與業者，組合元件展示須依規定辦理，僅能在販售菸品的場所展示，主要是為了讓消費者能清楚知道品牌與價格資訊，也兼顧菸害防制目的。

她強調，展示仍受嚴格限制，像是每品牌僅能展示一盒，不得放大圖樣或以燈光、聲音吸引注意，展示面積不得超過2平方公尺，距地約1.3公尺，不得朝向店外，「若展示太大、太顯眼，會要求通路業者調整」。

目前國健署已核准美、日2家業者共14款加熱菸菸柱及4款加熱器上市。羅素英補充，2家業者在審查時均被要求於外包裝或說明書上提供警示內容，包括「成癮性警語」及「鼓勵吸菸者尋求戒菸服務」等訊息，經查外包裝確實都有標示。她也說，警語與警示圖文不同，後者目前僅適用於紙菸與加熱菸包裝，不包含載具，國健署也已要求通路商調整展示方式，讓加熱器「看起來不要太突出」。

