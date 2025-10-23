週五繼續濕涼 宜蘭、大台北地區留意局部豪雨

週五桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，迎風面宜蘭、大台北地區有明顯陣雨。（記者林正堃攝）

週五（24日）天氣與今天相似，桃園以北及花蓮地區有短暫陣雨，迎風面宜蘭、大台北地區有明顯陣雨，並恐有局部豪雨，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨；北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至26度。

中央氣象署預報，週五受東北季風影響，迎風面水氣偏多，宜蘭地區、大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園及花蓮地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫22至24度，白天高溫約29至32度。離島天氣：澎湖為陰時多雲，氣溫24至26度，金門為多雲時陰，氣溫22至26度，馬祖為陰天，氣溫21至22度。

至於未來天氣變化，天氣風險公司指出，週六（25日）延續至下週二或三（28、29日）台灣附近再受新一波東北季風影響，北部至東部仍為迎風陰有短暫陣雨的天氣，不過大氣環境相對較本週單純許多，但仍須留意大雨可能，尤其東北角至宜蘭地區地形降雨將為最多，氣溫則持續偏涼。中南部則維持晴或多雲天氣。

紫外線指數方面，週五全台皆為「中、高量級」。

空氣品質方面，週五東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

週五北部及東北部氣溫介於22至26度左右，其他地區低溫23至25度，白天高溫約26至28度。（擷取自中央氣象署網站）

週五全台紫外線皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週五竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

