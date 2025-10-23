台南漁光島、西濱公路跨曾文溪橋 交通部允全力發展安平港觀光

林俊憲委員、陳世凱部長與公路局施工團隊合影。（交通部提供）

交通部今天（23日）與立法院交通委員會考察台南市交通和觀光，包括漁光島建設、西濱公路跨曾文溪橋工程，交通部長陳世凱承諾，全力支持發展安平港北觀光，以及健全交通路網。

交通部和立法院交通委員會今天先現勘「漁光橋暨內灣區道路系統改善」、「安平港北觀光開發區域基礎設施改善」及「漁光島地景設施設置」等工程，瞭解港務公司推動相關基礎工程進度及漁光島未來觀光發展規劃。

台南市立委林俊憲針對漁光橋車道改善與內灣區新港路改建等工程部分，請港務公司能加快腳步提前完工，以紓解當地交通，並建議漁光島南北側及內灣區停車場能規劃盥洗設施，提供戲水遊客使用。

陳世凱表示，港務公司已依「北觀光、南自貿」定位推動安平港整體發展，打造安平港成為兼具文化、觀光與產業功能的多元港灣，其中位於北觀光開發區域的漁光島，近年已成為南台灣海濱旅遊新亮點，隨著人潮增加，交通部已從「交通」、「觀光」及「基礎設施」3個面向著手。

除已建置漁光島內灣區道路系統及推動漁光橋道路動線改善，紓解周邊壅塞外，並將在明年農曆年前完成停車場、公廁與盥洗設備等基礎設施興建，以提升停車便利性與觀光遊憩設施品質，後續也將規劃興建旅客服務空間與觀景平台，帶動島上觀光產業發展。

隨後立法院交通委員會赴台61線西濱快速道路曾文溪橋工地視察工程進度，並實地瞭解施工情形，公路局表示，曾文溪橋銜接台61線十分交流道與台江大道，全長3380公尺，寬度約33至36公尺，工程自2022年12月開工以來已完成基樁54座、基礎48座、橋墩40座，其中市道173線以北橋墩已全數完成，目前工程進度微幅超前。

林俊憲表示，曾文溪工程是賴清德總統擔任台南市長時爭取的南部重大建設，已多次關心施工進度並期盼工程早日完工，讓市民未來可省下近10公里路程，不用再繞行台17線國姓大橋進入台南市區，促進地方經濟產業發展，並希望台61線南延計畫儘快推動。

陳世凱表示，曾文溪橋工程完工後將提升台南沿海地區交通效率與安全，促進觀光及區域發展，另外本座橋梁在設計時已考量地方交通需求施作慢車道，以利機車族利用本座橋梁往返市區。

至於台61線南延計畫，將可服務台南、高雄沿海地區居民，公路局將可行性評估奉行政院核定後，立即進行綜合規劃及環境影響評估工作，未來也將積極與地方政府溝通協商並加速推動。

陳世凱部長向林俊憲委員補充說明。（交通部提供）

