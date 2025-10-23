還在貨車上！高雄攔截疑似非洲豬瘟肉品300公斤 全數封存

高雄攔截疑似非洲豬瘟豬肉品300公斤，所幸還在貨車上，全數緊急封存、清消。（高市衛生局提供）

台中一處養豬場爆出疑非洲豬瘟疫情，經查該養豬場出貨豬隻流向台中、彰化、嘉義等3個縣市，再追出加工廠切生肉後流向包括高雄市等6個縣市零售商，高市衛生局今（23）日至大榮貨運轉運站，攔截未流入市面的非洲豬瘟病毒肉品，確認30件共300公斤還在貨車上。

此外，衛生局也跨局處稽查299處通路源頭，均符合規定，傍晚再會同農業局動保處前往封存貨車上該批問題肉，並穿上全罩式防護衣進行全面清消，限制全車貨品移動管制，確認該批肉品未流入市面。

高市衛生局表示，針對農業部宣布臺中市通報疑似非洲豬瘟案例，衛生局今（23日）天下午接獲彰化縣衛生局通知，指該批疑似問題豬肉已出貨至高雄市某肉品業者，隨即展開追查攔截，最後確認該批肉品30件共300公斤，所幸仍在物流業者貨車上。

衛生局指出，該批疑似問題豬肉今日運抵高雄大榮貨運轉運站後，因採購的高雄業者已接獲通知，當場拒收退回，確認該批肉品並未落地及流入市面。

經查該貨車上有疑似問題豬肉30件，每件10公斤，共300公斤；另有蝦子15件，共150公斤，確認該輛貨車回到轉運站後，全車貨品及車輛拉起封鎖線，連同駕駛及廠區都全面清消，杜絕疑似問題肉品接觸污染。

高市府食安小組今日也由衛生局黃志中局長率隊，聯合各區衛生所、行政暨國際處消保官、經發局、動保處與農業局所組成的聯合稽查小組，兵分多路前往餐飲業者、市場攤商、東南亞批發超市、實體超市、團購網實體店面等販售通路，擴大執行製造業及市售通路豬肉產品源頭稽查，查察販售肉品來源，要求業者出示合法肉品來源相關單據，杜絕來路不明肉品，總計稽查299家，結果均符合規定，確認販售通路並無使用來路不明肉品。

黃志中強調非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃達70分鐘、60℃達20分鐘後，或加熱70℃即不活化，且國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前也都經屠宰檢驗合格。

