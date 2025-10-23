為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    霜降後最可口 彰化花壇西施柚11/2請大家吃

    2025/10/23 20:34 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣長王惠美（左2）邀請國人來花壇品嘗西施柚。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美（左2）邀請國人來花壇品嘗西施柚。（縣府提供）

    彰化縣花壇鄉公所將於11月2日盛大舉辦「花壇鄉西施柚產業文化活動」，縣長王惠美今天（23日）在記者會表示，霜降後的西施柚果肉細緻多汁、甜度與Q彈度兼具，最為香甜可口，歡迎大家來花壇參加萬聖西施party show、吃西施柚，盡享歡樂時刻。

    王惠美表示，霜降後的西施柚最為香甜可口，花壇西施柚產自八卦山脈，擁有得天獨厚的土壤、水源與氣候條件，因而果肉細緻多汁、甜度與Q彈度兼具，粉嫩晶瑩的果肉酸甜交織、香氣撲鼻。花壇鄉農會結合茉莉花與西施柚，推出廣受民眾喜愛的「茉莉茶柚吸凍」。近年來在鄉公所、農會及代表會用心推廣下，茉莉花、竹筍等農產的行銷效果都非常好。

    她說，11月2日的活動現場除了有各種在地農特產品展售，還有米食與鮮果品嚐、親子DIY體驗、彩繪西施柚、西柚爆珠飲，以及闖關摸彩等互動活動，邀請大小朋友一同參與，玩得開心、吃得放心。

    花壇鄉長顧勝敏表示，11月1日還有客家藝文競賽，歡迎大家相約來花壇遊玩，品嚐鮮美可口的西施柚及在地農特產品；花壇鄉農會總幹事顧碧琪則說，「尚好呷ㄟ」柚子就在花壇！11月2日歡迎大家來花壇吃西施柚。

    縣府農業處表示，花壇孕育出茉莉花、竹筍與稻米等優質農產，也是全台最大的茉莉花產區，有「茉莉花的故鄉」美名。竹筍種植面積達121公頃，為彰化第一，加上香甜可口的西施柚，形成花壇最具代表性的3大農業特色。

    彩繪西施柚。（縣府提供）

    彩繪西施柚。（縣府提供）

    彩繪西施柚逗趣可愛。（縣府提供）

    彩繪西施柚逗趣可愛。（縣府提供）

