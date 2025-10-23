為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復鄉「天災臨工計畫」啟動！時薪190元為期3個月 4地點登記

    2025/10/23 20:08 記者王榮祥／花蓮報導
    花蓮縣長徐榛蔚在臉書公布勞動部天災臨工計畫。（擷取自臉書）

    花蓮縣長徐榛蔚在臉書公布勞動部天災臨工計畫。（擷取自臉書）

    因應馬太鞍堰塞湖潰流造成嚴重災情，勞動部9月曾說，第一時間聯繫鄉長，將啟動「天然災害臨時工作計畫」，提供災區失業者「天災臨工津貼」。花蓮縣長徐榛蔚今天在臉書公布，計畫將上路，時薪190元、每月最高工時150小時，提供4個登記地點、兩處洽詢電話。

    勞動部勞動力發展署過去在全台各地發生地震、風災等重大災情後，均針對災區救災人力需求，提供「天災臨工津貼」，給予災區失業者短期就業安置機會；勞動部9月24日說，已在第一時間洽詢光復鄉長，統整當地人力需求，盡速啟動相關整備工作。

    除了解花蓮縣政府災害統計情形，勞動部勞動力發展署北分署也向南區另5個鄉鎮，要求提報災情及計畫需求狀況，評估同步給予協助。

    花蓮縣長徐榛蔚今天發文說，縣府與勞動部合作啟動「天然災害臨時工措施」，內容包含家園重建、環境清理與物資搬運，為期3個月、每月最高工時150小時、時薪190元，目前已核定92個名額，即日起開放報名。

    登記地點包括光復鄉公所3樓臨時服務台（光復就業服務台）、玉里就業中心、花蓮就業中心、瑞穗就業服務台；也直接洽詢（勞動部）玉里就業中心03-8882033與花蓮就業中心 03-8323262。

