    首頁 > 生活

    議員追病死豬採樣快遞 中市動保處違「檢體」禁寄條款送小7宅急便

    2025/10/23 19:55 記者蘇孟娟／台中報導
    台中快遞病死豬檢體，議員周永鴻（中）再追出，竟是去小7寄黑貓宅配。（記者蘇孟娟攝）

    台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市府連爆防疫反應慢半拍，錯失10天防疫黃金期外，台中市議員周永鴻今下午在議會質詢爆，台中動保處人員20日採檢後，重要的採檢樣本竟用「快遞」寄出；他進一步追查後，晚間再爆，動保處人員20日下午4點10分在附近7-11門市以黑貓宅急便寄出檢體，但宅急便託運條款明文禁止寄送「檢體、有毒性物品」，市府卻仍堅稱「一切合規」，行政態度鬆散、毫無警覺，「防疫最大破口在市府」。

    周永鴻今日下午在議會質詢指出，台中動保處人員20日採檢後，重要的採檢樣本竟用「快遞」寄出，甚至是臨在20日下班前的下午5點03分寄出，等農業部獸醫研究所收到，已是21日中午，又浪費一天，批盧市府防疫如陷無政府狀態。

    周永鴻進一步追查指出，根據宅配收據顯示，動保處人員於10月20日下午4點10分，在動保處附近7-11門市寄出檢體，他質疑「是下班順便去寄？還是去完順便下班」；更誇張的是，黑貓宅急便託運條款明文禁止寄送「檢體、有毒性物品」，市府卻仍堅稱「一切合規」，除曝行政態度鬆散，更毫無危機意識。

    周永鴻表示，從台中到位於新北淡水的農業部獸醫所車程僅約3小時，但市府卻選擇以宅配送檢體，讓樣本「多繞了一整天」，嚴重影響防疫時效，若檢體在運送過程中變質或延誤，恐造成疫情擴散，後果不堪設想。

    周永鴻批評，防疫視同作戰，不容僥倖，中市府用宅急便寄檢體不是「依法行政」，而是毫無警覺心的「放空治理」，最大的防疫破不在養豬場，而是在台中市政府。

    熱門推播