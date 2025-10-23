遭強風連根拔起？苗栗醫院3樓高巨樹被吹倒 橫躺車道畫面曝

衛福部苗栗醫院院區內3層樓高大強風連根拔起倒塌，幸好未造成人員受傷。（民眾提供）

受東北季風影響，苗栗地區連日強風不斷，多處路樹、燈桿遭強風吹倒，衛福部苗栗醫院院區內一棵3層樓高大樹今（23）日連根拔起倒塌，幸好未造成人員受傷，但影響交通通行，苗栗市公所下午協助排除。

苗栗市公所說，倒塌樹木高約3層樓，樹幹直徑達1公尺，從苗栗醫院院區圍牆旁向外倒塌，所幸園區圍牆旁道路沒有人員、車輛經過，未造成人員受傷。

倒塌樹木橫躺車道，阻礙通行，苗栗市公所主動調派清潔隊人員、機具協助排除，逐段鋸切，於下午4點排除，讓下班民眾得以通行。

東北季風偏強，中央氣象署發布陸上強風警報，23日晨至24日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，提醒民眾注意。

倒塌樹木高約3層樓，樹幹直徑達1公尺，從苗栗醫院院區圍牆旁向外倒塌。（民眾提供）

苗栗市公所主動調派清潔隊人員、機具協助排除，讓下班民眾得以通行。（民眾提供）

