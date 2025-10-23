為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遭強風連根拔起？苗栗醫院3樓高巨樹被吹倒 橫躺車道畫面曝

    2025/10/23 19:40 記者彭健禮／苗栗報導
    衛福部苗栗醫院院區內3層樓高大強風連根拔起倒塌，幸好未造成人員受傷。（民眾提供）

    衛福部苗栗醫院院區內3層樓高大強風連根拔起倒塌，幸好未造成人員受傷。（民眾提供）

    受東北季風影響，苗栗地區連日強風不斷，多處路樹、燈桿遭強風吹倒，衛福部苗栗醫院院區內一棵3層樓高大樹今（23）日連根拔起倒塌，幸好未造成人員受傷，但影響交通通行，苗栗市公所下午協助排除。

    苗栗市公所說，倒塌樹木高約3層樓，樹幹直徑達1公尺，從苗栗醫院院區圍牆旁向外倒塌，所幸園區圍牆旁道路沒有人員、車輛經過，未造成人員受傷。

    倒塌樹木橫躺車道，阻礙通行，苗栗市公所主動調派清潔隊人員、機具協助排除，逐段鋸切，於下午4點排除，讓下班民眾得以通行。

    東北季風偏強，中央氣象署發布陸上強風警報，23日晨至24日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，提醒民眾注意。

    倒塌樹木高約3層樓，樹幹直徑達1公尺，從苗栗醫院院區圍牆旁向外倒塌。（民眾提供）

    倒塌樹木高約3層樓，樹幹直徑達1公尺，從苗栗醫院院區圍牆旁向外倒塌。（民眾提供）

    苗栗市公所主動調派清潔隊人員、機具協助排除，讓下班民眾得以通行。（民眾提供）

    苗栗市公所主動調派清潔隊人員、機具協助排除，讓下班民眾得以通行。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播