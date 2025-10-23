為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    內政部建研所開發牆面彩繪光電板 明年擇定北、高2公有建物試辦

    2025/10/23 19:48 記者李文馨／台北報導
    建築研究所所長王榮進今天表示，建研所開發一款可以設置在建物立面的彩繪型光電板，經過實證計畫證明能有效改善光害，也不會影響發電效率。（內政部提供）

    建築研究所所長王榮進今天表示，建研所開發一款可以設置在建物立面的彩繪型光電板,經過實證計畫證明能有效改善光害,也不會影響發電效率。(內政部提供)

    政府近年力推近零減碳政策，內政部建築研究所所長王榮進今天表示，建研所開發一款可以設置在建物立面的彩繪型光電板，經過實證計畫證明能有效改善光害，也不會影響發電效率，預計明年選定高雄市、台北市2處公有建築物設置，盼未來能推廣給民間使用。

    內政部次長吳堂安今天在部務會報會後記者會上表示，內政部推動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，該計畫除持續推動建築物設置太陽光電、建構易成孤島地區能源自主韌性及取得建築能效標示外，也與環境部及大專院校合作辦理近零碳建築綠領人才培育，跨部會合作共同邁向2050淨零目標。

    吳堂安說，建築物立面設置太陽光電，除可擴增綠能供給外，結合老宅延壽計畫，更可同步改善外牆磁磚剝落問題。此外，為達成2030年住宅部門溫室氣體排放量較基準年降低35%的目標，除公私協力擴大建築能效標示制度實施範疇外，現正積極辦理建築能效法制化作業，以建立完整法制基礎。

    建築研究所所長王榮進表示，既有建物屋頂的太陽光電板已設置得差不多，因此建研所2年前開始研究如何在建物立面設置光電板。他說明，建研所與民間業者合作，開發出彩繪型光電板，經過實證計畫證明能有效改善缺點，也不會影響發電效率。

    他補充，除了發電功能，還能透過特殊彩繪塗料在光電板上進行宣導、廣告看板，預計明年選定在高雄市、台北市2處公有建築物設置。

