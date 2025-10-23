土壤含水量大 北市災防辦：光復連假暫勿到山區、水域活動

台北市災防辦提醒，即便光復節連假（24日至26日）風力和雨勢整體趨緩，但是山區土壤含水量和各水域上游雨量仍大，提醒民眾暫勿前往山區及水域活動。（取自中央氣象署）

北市災害防救辦公室今表示，台北市今天維持迎風面山區持續性降雨，山區時雨量約10至30毫米，市區雨勢較為趨緩，時雨量約10毫米以下，即便光復節連假（24至26日）風力和雨勢整體趨緩，但是山區土壤含水量和各水域上游雨量仍大，提醒民眾暫勿前往山區及水域活動。

統計至今天下午5點，99小時累積降雨量，山區最大是北投區鞍部的1446毫米，平地最大是文山區國三甲005K、736毫米。另累計接獲320件通報，以路樹傾倒140件為最大宗，尚餘7件處理中。

請繼續往下閱讀...

災防辦指出，文山區景華街、景興街及寶藏巖土石坍塌，疏散撤離26戶69人仍暫時無法返家，目前依親或安置於旅館。不過，陽明山菁山路101巷土石流災情清除完畢，斜坡部分加強防固措施，已開放雙向通行。

依據農業部資料顯示，台北市已無列入土石流警戒區，安置的34戶93人已可返家，各區公所持續追蹤掌握狀況，南港區、文山區災害應變中心維持二級開設，處理安置民眾的相關需求以及配合局處復原作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法