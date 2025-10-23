為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土壤含水量大 北市災防辦：光復連假暫勿到山區、水域活動

    2025/10/23 19:26 記者董冠怡／台北報導
    台北市災防辦提醒，即便光復節連假（24日至26日）風力和雨勢整體趨緩，但是山區土壤含水量和各水域上游雨量仍大，提醒民眾暫勿前往山區及水域活動。（取自中央氣象署）

    台北市災防辦提醒，即便光復節連假（24日至26日）風力和雨勢整體趨緩，但是山區土壤含水量和各水域上游雨量仍大，提醒民眾暫勿前往山區及水域活動。（取自中央氣象署）

    北市災害防救辦公室今表示，台北市今天維持迎風面山區持續性降雨，山區時雨量約10至30毫米，市區雨勢較為趨緩，時雨量約10毫米以下，即便光復節連假（24至26日）風力和雨勢整體趨緩，但是山區土壤含水量和各水域上游雨量仍大，提醒民眾暫勿前往山區及水域活動。

    統計至今天下午5點，99小時累積降雨量，山區最大是北投區鞍部的1446毫米，平地最大是文山區國三甲005K、736毫米。另累計接獲320件通報，以路樹傾倒140件為最大宗，尚餘7件處理中。

    災防辦指出，文山區景華街、景興街及寶藏巖土石坍塌，疏散撤離26戶69人仍暫時無法返家，目前依親或安置於旅館。不過，陽明山菁山路101巷土石流災情清除完畢，斜坡部分加強防固措施，已開放雙向通行。

    依據農業部資料顯示，台北市已無列入土石流警戒區，安置的34戶93人已可返家，各區公所持續追蹤掌握狀況，南港區、文山區災害應變中心維持二級開設，處理安置民眾的相關需求以及配合局處復原作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播