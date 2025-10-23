為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園皮蛇疫苗補助挨批條件太嚴苛 補助1000人僅施打135劑

    2025/10/23 19:15 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市皮蛇疫苗補助今年7月1日開跑。（衛生局提供）

    桃園市皮蛇疫苗補助今年7月1日開跑。（衛生局提供）

    桃園市帶狀疱疹（皮蛇）疫苗補助今年7月1日開跑，至今僅130多人完成補助，衛生局今（23）日於市議會工作報告，不分黨派議員認為皮蛇補助條件太嚴苛，建議適度放寬門檻；衛生局長賈蔚表示，桃園市的補助條件其實是最寬鬆的，且流感、新冠疫苗施打及預立醫療決定因此都有顯著成長，明年維持補助1000人及現行補助條件，後續再依實際執行成果研議調整。

    議員謝美英質詢指出，桃園市皮蛇疫苗補助辦法太過嚴苛，50歲以上市民要符合2條件，包括接種過流感跟新冠疫苗，並完成預立醫療決定書簽署，才能享有疫苗第2劑補助，上個會期她即要求檢討政策並適度放寬，迄今未見任何調整，衛生局應該順應民意，降低補助門檻。

    議員張肇良表示，皮蛇疫苗至今完成補助的人很少，尤其只補助第2劑、不補助第1劑，很多民眾抱怨「打第1劑要先自費7、8000元，難以負擔，何來第2劑」，是否要檢討政策有無問題。

    議員錢龍表示，桃園皮蛇疫苗剛上路，加上創新的補助辦法，目前完成補助的人數不多可以理解，而明年持續補助民眾施打，若執行成效仍不佳，建議衛生局即早研議檢討。

    衛生局表示，今、明年各編列1000人預算執行皮蛇疫苗補助，明年仍維持現行補助條件，後續再依實際執行成果研議調整，統計今年7月1日至10月20日，共接種135劑次，尚有50人待接種；此外，截至10月21日，桃園市流感疫苗累計接種32萬4726人，與去年同期比較增加5萬7791人、成長17.8%，COVID-19（Moderna LP .8. 1）疫苗累計接種7萬1443人，與去年同期比較增加1萬7940人、成長25.1%。

