桃園設計庫「時光留聲機」展 見證青年跨域創意與在地故事

桃園市政府青年事務局即日起至11月20日於「桃園設計庫」推出「時光留聲機─青年設計展」。（記者李容萍攝）

桃園市政府青年事務局即日起至11月20日於「桃園設計庫」推出「時光留聲機─青年設計展」，以「回望─現在─展望」為主軸，串聯過去與未來的設計能量，邀請民眾一同見證桃園青年設計力在城市中發芽、綻放與延續的歷程，每日開放時間為上午10點至晚上7點。

青年局長侯佳齡表示，桃園設計庫自2021年進駐中壢區新明市場大樓6樓以來，已成為青年創意人才交流與成長的重要據點，「設計」是推動城市創新與產業升級的核心力量，青年局持續與在地大專院校及高中職設計科系合作，打造設計庫為青年設計師的培育與孵化基地。基地結合青創資源與創業輔導機制，提供多元共創空間，協助新創團隊與自由工作者發展專業、實踐創意。

展覽以多元形式呈現設計庫多年來的創意軌跡，「時光隧道牆」精選歷年展覽、講座與活動記錄，重現一路走來的精彩瞬間與創意記憶；「進駐團隊展示區」集結現任設計團隊代表作品，涵蓋平面設計、品牌策略、手作工藝、教育互動與空間設計等領域，展現新世代設計師的創意廣度與跨域精神。

參展團隊包含星外設計、好也策略設計公司、禾溦設計、zoocandle X 玩霸教育、六工廠 x 四葉草創客工坊、堯舜設計有限公司、好品國際建築空間設計整合、二榆影像文創有限公司、初二行銷諮詢有限公司等，共同呈現桃園設計能量的多元樣貌。

展出作品中，霆益國際有限公司以手染工藝與皮革創作為主，將傳統技法融入現代設計，展出手工製作的皮革玩偶、錢包與吊飾，展現職人對細節與美學的堅持；三本設計製造專注於品牌規劃與產品設計，展出由大溪居民與木工藝術家共同創作的互動玩具，靈感取自和平路上的祥獸與茛笤葉意象，展現地方故事的溫度與創意；美好療癒有限公司帶來療癒的袖珍食物黏土與手作藝術，透過細膩工法呈現生活的美味瞬間，展出以中西美食為主題，將各式料理縮小重現，帶來視覺與心靈的雙重療癒。

展覽期間推出「免費留聲機 DIY 體驗」，邀請民眾親手打造專屬紀念作品，將創意故事以聲音與手作形式留存；現場並設置「互動投票牆」與「許願樹」，讓民眾票選最受喜愛的設計庫活動，留下對基地的祝福與期許。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡主持「時光留聲機─青年設計展」開幕式。（記者李容萍攝）

