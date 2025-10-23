非洲豬瘟讓家長焦慮 教育部啟動防疫措施確保午餐安全

非洲豬瘟讓家長焦慮，教育部啟動防疫措施，並會同地方教育局赴學校了解食材來源等，確保午餐安全。（教育部提供）

台中爆發非洲豬瘟，讓很多家長感到焦慮，教育部啟動防疫措施，今（23）日會同14個地方教育局處，前往中小學學校了解，確保落實營養午餐防疫措施，學校須靈活運用國產可溯源肉品，或以雞肉、魚類、蛋與植物性蛋白等替代，確保學生安心用餐，其餘8個縣市則於下週繼續完成。

教育部國教署組長邱秋嬋說明，為因應疑似非洲豬瘟疫情防範措施，教育部今日會同地方政府教育局處前往學校關心午餐供應情形，實地了解食材來源、午餐菜單供應內容等狀況，傾聽學校在實務上所遭遇問題，彙整意見並協調中央資源挹注，兼顧防疫與營養，協助學校安心供餐、學生放心用餐。

邱秋嬋說，行政院已調節冷凍肉品釋出，以穩定市場供應並優先保障學校午餐需求；各校可依「學校午餐食物內容及營養基準」規定，靈活運用國產可溯源肉品，或以雞肉、魚類、蛋與植物性蛋白等替代，確保學生獲得充足營養。

教育部強調，學校午餐食材皆經嚴格驗收把關，來源安全透明；學生及家長均可透過「校園食材登錄平台」查詢每日菜單與食材來源，共同守護孩子的健康與食安，教育部也會持續蒐集地方政府與學校意見，並協調相關部會，確保午餐供應穩定，讓學生在校享用健康美味的午餐。

教育部啟動防疫措施，確保午餐安全。（教育部提供）

