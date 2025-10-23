為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮賑災募款倒數1天！史上最快達標仍持續湧愛 善款突破12.9億元

    2025/10/23 18:51 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部賑災基金會今（23日）公布最新進度，統計至昨晚間，已募得善款12億9921萬2620元，總筆數達31萬2197筆。（賑災基金會提供）

    「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進入最後倒數，愛心仍不斷湧入！衛福部賑災基金會今（23日）公布最新進度，統計至昨晚間，已募得善款12億9921萬2620元，總筆數達31萬2197筆。

    賑災基金會於9月25日啟動專案募款，為期一個月、至10月24日截止，原訂目標為5億元，沒想到短短5天就達標，創下歷來「最快達標」紀錄。

    基金會表示，自9月23日災害發生以來，除第一時間配合行政院啟動募款外，也同步展開賑助行動。善款執行分為三階段，第一階段為緊急慰助與家園支持；第二階段為生活支持與關懷照護；第三階段則聚焦社區復原與重建。截至目前，已撥付8.29億元，全數投入第一階段的緊急救助及家園重建。

    此外，中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會今以支票捐款5000萬元，基金會已於今日完成存入，該筆金額尚未納入前述總額。

    隨著募款進入尾聲，基金會提醒，LINE Pay專案捐款將於今晚11點59分提前截止；土地銀行專案帳戶及四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK）則開放至明晚（24日）11點59分止。

    基金會也呼籲捐款人耐心等候收據，由於愛心踴躍，製作與寄發需時，電子收據預計於12月31日前以電子郵件寄出，紙本收據則於明年2月底前寄送完成。若捐款時輸入正確身分證字號並選擇電子化扣除，基金會將於明年2月底前將資料上傳國稅局，納入114年度報稅扣除額。

