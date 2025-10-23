燕子口堰塞湖解除紅色警戒 林保署：壩體降挖導流完成招標

立霧溪堰塞湖。（林保署花蓮分署提供）

花蓮縣秀林鄉立霧溪燕子口堰塞湖湖水透過中橫公路靳珩隧道排出，回流立霧溪，水位呈現穩定狀態，壩體無異常，對下游居民暫無直接威脅，今天下午1點半已發布解除紅色警戒。林保署指出，壩體降挖與導流工程即將展開，自然洩水，減少堰塞湖蓄水量，確保下游安全。

截至今天上午監測資料顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.69公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬公噸，距滿庫230萬公噸仍有39萬公噸空間。壩體由大理岩塊與崩解土砂組成，整體透水性低且結構穩定，底部也穩定滲流，連日空拍比對未見明顯變化。

林保署花蓮分署說，委託成功大學防災研究團隊針對立霧溪錦文橋進行研究，從「降雨-逕流」、「逕流+極端潰決流量」、「25年重現期設計洪水量」、「50年重現期設計洪水量」，顯示在未來48小時逕流，在加上極端潰決流量條件下，洪水量不致於造成既有河防設施風險，水位亦未達警戒值。加上參酌中央氣象署預測降雨量以及各項監測數據，堰塞湖水位穩定，滲流無加劇，今天下午1點30分發布解除紅色警戒。

針對堰塞湖降壩工程發生廠商、林保署對於疏濬土方量，發生認知上的爭議，對此林保署花蓮分署說，今天完成辦理招標，由支援花蓮的宜蘭分署會同原施工廠商現場結算，得標的新廠商即將進場分階段辦理降挖及導流工程，第1階段將採刷坡與開設導流水道方式，若水流順利導引可自然削弱壩體；如成效有限，將啟動第2階段降挖作業，以進一步降低水位與蓄水量。

花蓮分署提醒，台8線175.5公里靳珩隧道西口淹水區至魯丹橋間仍為溢流水道，屬高風險區域，公路局將持續封閉相關路段，嚴禁民眾進入。另未來將持續監測水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況持續變動。如有危險立即發布緊急通報單、細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

立霧溪堰塞湖因為燕子口步道上方山壁坍方，40萬立方公尺的土方阻塞立霧溪形成堰塞湖，林保署認為壩體降挖不需移除全部土方。（林保署花蓮分署提供）

立霧溪堰塞湖水流持續通過中橫靳珩隧道，在魯丹橋形成瀑布，回流立霧溪。（林保署花蓮分署提供）

立霧溪堰塞湖壩體穩定，下方也有滲流。（林保署花蓮分署提供）

