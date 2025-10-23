防堵非洲豬瘟！雲林定點消毒站明上路 外縣市化製車需2度消毒

縣府下午與20鄉鎮市啟動防疫緊急應變會議，明天9點起，將在台61線西濱快速道路與縣道153線交叉匝道口設消毒站。（記者李文德攝）

為防堵非洲豬瘟波及雲林，縣府今（23）日下午與20鄉鎮市啟動防疫緊急應變會議，明天9點起，將在台61線西濱快速道路與縣道153線交叉匝道口設消毒站。縣府表示，已分配消毒水由鄉鎮公所協助發配置全縣1203處養豬場，更動用3千萬元農業發展基金為防疫準備，全面防堵疫情。

根據縣府農業處統計，縣內養豬超過151萬頭，占全國29.9％，是台灣最大的肉品供應地，縣府下午召開會議，縣長張麗善邀集20鄉鎮市行政首長、代表等單位召開防疫應變緊急會議。

請繼續往下閱讀...

農業處長魏勝德指出，感染的台中養豬場發生疫病前，曾有該場化製車運到雲林化製場，所以已針對化製場完成抽樣送驗，並封存化骨粉及油料成品等相關物。

動植物防疫所長廖培志指出，為防堵外來化製車進入雲林，明天9點台61線快速道路與縣道153線交叉匝道口設消毒站，派出2名人員作業，凡是運入雲林化製車需停靠消毒約3至5分鐘，並須依規定路線駛運，估計每日平均將有30輛外縣市化製車需消毒，且抵達化製廠後，需要二度消毒。

魏勝德指出，目前準備4000桶消毒水，由所屬的鄉鎮公所發送給全縣1203場養豬場全面清消，至於中央規定禁用下腳料、動物性殘渣養豬，也將持續監控追蹤120個非使用飼料已列管的養豬場，更將輔導業者可以轉型改飼料餵養。

張麗善表示，將動用3千萬元農發基金作為防疫專案基金，全力維護豬農在這波帶來的衝擊，同時呼籲中央針對後續的豬價波動、業者防疫補助等措施提出相關對應，更強烈建議中央「永久全面禁止廚餘養豬」。

