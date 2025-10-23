為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南麻豆、下營向人瑞致敬 102歲楊馥成是李登輝的學長

    2025/10/23 18:46 記者楊金城／台南報導
    台南下營最年長人瑞102歲楊馥成博士。（家屬提供）

    台南下營最年長人瑞102歲楊馥成博士。（家屬提供）

    重陽節將至，台南市麻豆區、下營區公所今天（23日）向百歲人瑞登門道賀致敬，麻豆區有13位百歲人瑞，最年長是104歲莊枝安，人瑞當場數起1萬元禮金鈔票，眉開眼笑；下營區有5位百歲人瑞，最年長是102歲楊馥成博士，他是前總統李登輝的學長，去年才將戶籍遷回下營，希望為故鄉下營培育稻米新品種，受地方景仰。

    麻豆區長楊政舉代表市長黃偉哲致贈百歲人瑞長者重陽節禮品包含中央金鎖片、敬老狀及市府禮品、禮金1萬元；另議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智也致贈禮品，表達對長輩的關懷與敬意，祝福每位長輩福壽安康、萬事如意。

    麻豆區百歲人瑞有13人（滿百3人，逾百10人），女性為9人、男性4人，其中東角里有3位人瑞很厲害，最年長是大埕里郭陳阿牙及港尾里莊枝安104歲。

    楊政舉說，「家有老，勝萬寶」，家人對老人盡孝心，就是給社會添一分和諧，鼓勵民眾適時關懷陪伴家中老寶貝們，與長者共度快樂又有尊嚴的晚年。他並提醒因最近天氣多變化，長者要施打流感等相關疫苗，以提升保護力。

    下營區長李宗翰與里長向102歲下營里楊馥成、茅營里柳朝鳴和3位滿百人瑞阿嬤新興里黃曾玉治、宅內里楊陳栁金及紅甲里顏曾饁道賀，代頒總統府金鎖片及敬老狀、南市府1萬元重陽禮金及烘碗機、議會禮品電鍋及電扇，公所也準備賀匾及松柏長春紅榜，祝賀老寶貝福滿門、壽無疆。

    其中楊馥成在2022年以99歲高齡到日本提訴主張二戰後喪失日本國籍不合理，要求回復日本籍，受到矚目；他是留日農化專家，從事農業發展研究，在開發無農藥公害的「綠色農業」付出貢獻，也到中國發展過，李宗翰說，楊馥成去年將戶籍遷回下營，希望以其對稻米的研究，為家鄉培育新稻種嘉惠農民。

    下營區長李宗翰（右一）祝賀人瑞阿嬤楊陳栁金（前右）。（公所提供）

    下營區長李宗翰（右一）祝賀人瑞阿嬤楊陳栁金（前右）。（公所提供）

    麻豆區百歲人瑞李蔡玉（前）阿嬤，區長楊政舉（前右二）等人送禮祝賀。（公所提供）

    麻豆區百歲人瑞李蔡玉（前）阿嬤，區長楊政舉（前右二）等人送禮祝賀。（公所提供）

    麻豆區最年長104歲莊枝安（前），人瑞當場數起1萬元禮金鈔票俐落。（公所提供）

    麻豆區最年長104歲莊枝安（前），人瑞當場數起1萬元禮金鈔票俐落。（公所提供）

