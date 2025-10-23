全國禁宰運5天 高雄豬肉價格穩定足供2至3天

高雄市長陳其邁前往左營龍華市場，了解肉品供應狀況。（經發局提供）

台中爆發非洲豬瘟，市長陳其邁今（23日）下午前往左營龍華市場及全聯富國店，了解肉品供應狀況，根據各市場攤商回報，目前高雄的豬肉價格整體穩定、供應充足，足以支應市場需求約2至3天左右；農業部同時釋出冷凍肉品，以穩定供需。

陳其邁今天下午親赴左營區全聯富國店，視察市面豬肉供貨情形，現場供貨無虞、價格穩定。全聯福利中心區經理代表表示，全台豬隻禁宰、禁運5天，但全聯販售的國產生鮮豬肉供貨量充足，豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，有獸醫師駐廠把關，消費者可安心食用。

陳其邁也到龍華市場視察，他說，高市各賣場及市場豬肉供貨均正常，業者的豬肉備貨量也充足，指示各局處掌握市場供貨情形，並加強稽查追蹤價格動態。

經發局指出，農業部為防堵非洲豬瘟疫情擴散，自22日中午12時起，宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並禁止廚餘養豬；禁運禁宰前已運出的豬隻，仍可進入肉品市場及屠宰場，但活豬只進不出。經與全市各市場查核確認，今天所販售的豬肉，均為昨晚12點前出車的肉品，仍可進入市場完成拍賣與屠宰。

經發局說明，根據各市場攤商回報，目前豬肉價格整體穩定、供應充足，足以支應市場需求約2至3日左右。同時，農業部已釋出冷凍肉品，以穩定供需。

陳其邁表示，即日起，衛生局對於市面通路進行豬肉來源檢查，經發局啓動零售市場豬肉檢查，包含供需狀況、價格變化及豬肉來源查核，環保局則針對廚餘進行管制處理，農業局對於養豬場強化門禁與全面消毒，要求飼料車與各種車輛進場須自主消毒，監控化製量防異常死亡，肉品市場休市5日（10月23日至27日）期間全面消毒。

此外，高雄市全面禁止廚餘養豬，協助落實養豬戶轉用飼料，若後續因疫情防控或供應鏈調度等因素、造成短暫供貨延遲，市場攤商將暫時休息或調整營業項目。市府也將提供必要協助，於確認防疫無虞後，再行恢復販售。

陳其邁前往全聯富國店，了解豬肉價格。（經發局提供）

