攔截了！台中疫豬流入雲林 衛生局：掌握3處、商品全數查封

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，該養豬場出貨的28頭豬隻流向台中、彰化、嘉義等3個縣市，3隻豬由彰化加工廠切生肉後流向6個縣市零售商，其中包含雲林，對此雲林縣衛生局表示，已掌握3處，其中一處還留有豬肉原料，全數查封，未流入市場。

彰化縣衛生局接獲台中市衛生局通報，指台中市大安區肉品市場有4頭疑似病豬的接觸豬隻流向彰化縣，因此立即針對這批豬隻及肉品流向展開全面追查。經查，4頭中有1頭豬隻退回台中，另外3隻有2頭在大安肉品市場屠宰後，賣給縣內一家肉品加工廠切肉與包裝成生肉後，再賣給下游零售商，另1頭被賣到縣內另一家肉品加工廠，經屠宰後的生肉，出貨至下游零售商。

彰化縣衛生局表示，下游零售商縣市包括新北、桃園、台中、雲林、台南、高雄，已逐一通知前述縣市的衛生局協助清查下游零售商的產品流向。

雲縣衛生局長曾春美指出，目前已掌握三處收購彰化生肉，共查封約3700公斤肉品，包含土庫業者進約1600公斤肥肉、已榨成500公斤寵物飼料油，目前儲存於場內儲油糟；有家水林肉商進590.64公斤肉，已製半成品的肉鬆存於場內；另家同在水林鄉進了1567.1公斤，部分製成肉乾，但還有部分豬肉原料存於北港鎭一處冷凍庫，全數均予查封，未流入市場，後續將依相關法規處理。衛生局後續將持續追蹤、稽查縣內市售肉品來源。

衛生局呼籲，非洲豬瘟非人畜共通疾病，不會造成人類感染，且肉品經高溫熟煮後仍可食用，敬請民眾安心。

