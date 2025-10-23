為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    化解成功二橋施工民怨 桃市工務局長親上火線溝通

    2025/10/23 19:09 記者謝武雄／桃園報導
    工務局長汪在宙親上火線，向社區民眾說明興建成功二橋用意。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府計畫興建成功二橋解決桃園區三民路、成功路、長壽路、五叉路口塞車問題，卻引來民眾抗爭，議員張碩芳今率山知間社區主委等住戶到工務局陳情，局長汪在宙說明，由於社區就在成功二橋旁，未來橋墩會避開社區，以減少噪音，此外完工後原有的成功一橋將封閉成為僅供行人通行的橋樑，社區會多一個休憩的人行步道。

    汪在宙也說明，捷運棕線已經進入工程設計規劃，只要公共工程委員會同意後即可發包施工，屆時龜山區萬壽路將進入施工黑暗期，部分車輛會轉往龜山區萬壽路，會讓五叉路口的交通更為紊亂，所以成功二橋的施工勢在必行，也希望在捷運棕線動工前完成。

    工務局表示，成功二橋施工期間可能受影響的包含桃園高中、三聖幼兒園及社區，工務局將於今晚再度召開說明會，並以交通動畫方式進行說明，讓民眾能更了解成功二橋效益。

    山知間社區主委李鍊煌表示，去年3月社區召開區分所有權人大會，當初工務局的確提出一些願景，但之後住進來的住戶並不了解，才會有各種動作，希望市府能說清楚；事實上完工後成功一橋封閉成為行人步道，對社區是好事，只是社區部分住戶擔心興建成功二橋會影響社區風水。

