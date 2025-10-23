馬公光華社區重陽節餐敘溫馨登場 市長黃健忠陪長輩歡度佳節

光華社區重陽敬老餐會，各界嘉賓雲集。（馬公市公所提供）

九九重陽佳節將至，光華社區今（23）日舉辦「重陽節餐敘」，由衛生福利部澎湖老人之家主任莊華州邀集日間照顧中心長輩與社區耆老齊聚一堂，並邀請各界嘉賓共襄盛舉，與長者共享美食與祝福。莊華州即將調任澎湖縣議會議事組主任，這是任內最後一次重陽敬老餐會。

今（23）日參與貴賓包括立法委員楊曜服務處助理段湘玲、縣議員呂黃春金、蘇陳綉色，光華里長兼光華社區發展協會理事長蔡武智、興仁里長王太平以及前市長葉竹林等人，共同陪伴長輩同樂舉杯祝賀，表達對長輩最誠摯的敬意。

市長黃健忠表示，重陽節是表達敬老的重要時節，他感謝光華社區多年來持續推動關懷長者的各項服務，也特別肯定衛生福利部澎湖老人之家日間照顧中心在社區中的價值，不僅提供專業照護與陪伴，更成為長輩生活的依靠。馬公市公所將持續協助各社區據點推動共餐服務與健康促進課程，並協助連結更多單位資源，讓長輩不僅吃得安心，也能活得健康、有尊嚴。

莊華州表示，老人之家除了提供機構內長輩妥善照顧，也透過日間照顧中心與社區緊密合作，讓長者能在熟悉的生活環境中獲得專業照護與情感支持。此次餐敘讓日照中心長輩能與社區居民及地方人士一同參與，不僅增添生活樂趣，更落實「在地安老」的目標。他也感謝市公所與社區發展協會的長期支持，讓服務更貼近長者需求。

老人之家主任莊華州（中），即將調任澎湖縣議會議事組主任。（馬公市公所提供）

