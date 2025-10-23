災區光復第一市場停業「買菜要跨鄉」 災民怒批「公所在幹嘛」！

光復第一市場清完泥土，裡面空蕩蕩，市場攤商沒有幾攤營業，民眾要買菜要跑到隔壁的鳳林鎮、瑞穗鄉。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖洪災今天滿1個月，房屋清理告一段落、義煮團也撤了，災民回家自己煮卻發現「現實上有困難」！因為光復第一市場目前暫停營運，全聯、農會等超市也都關門，居民得騎車「跨鄉鎮」來回20公里買菜。災民怒批，沒有車的怎麼辦？「到底鄉公所都在幹嘛」？

災區光復鄉市街、民宅初步清理結束，但民生相關的零售業、餐飲店、傳統市場都停擺，自助餐、麵店、早餐店、便當店已近「全滅」，街上一家快餐店張姓業者說，冰箱、廚房生財器具都沒了，要重新營業至少要等兩三個月。

主婦黃小姐說，光復唯一超市｢一小把青菜要賣50元」，她整個嚇到，昨天發現市場口有幾攤在賣，但走進去只有青菜水果，豬肉要冰買不到，有看到賣活的吳郭魚要現殺，其他什麼都沒有。另一位媽媽說，全聯、農會超市慘淹，恢復要數月，她在馬太鞍溪底便道通車前只能去瑞穗鄉買菜，來回40公里，便道通車後騎車去鳳林鎮買菜「有比較近了」，來回一趟20公里，但很多人災後沒有汽機車，生活成問題。

「起碼給我們臨時水、臨時電，已經整整1個月沒有收入」！市場蕭姓攤商抱怨，鄉公所昨天有派人來看過，卻說還要再1個月以上才能恢復，現在有賣的攤商都只能在市場外圍、照得到陽光的地方賣，昨天開賣的6攤都是不用插電的，豬肉攤要用電保鮮當然沒有開，希望鄉公所可以快一點。

對此光復鄉公所建設課表示，第一市場現暫停營運，9月起的攤位租金停收以減輕災民負擔，估3個月內可恢復正常營運。公所指出，無法提供臨時水電，是因市場內電路、插頭都泡水，需全面檢修，擔心發生短路造成災害；第一市場災後重建工程已著手規劃設計，約需1千萬元經費，將透過縣府向經濟部爭取經費。

市場攤商抱怨，起碼鄉公所應該接連時水電，不然已經1個月沒收入。（記者花孟璟攝）

光復鄉中山路街上的快餐店倒一排。（記者花孟璟攝）

光復鄉第一市場後門。沒有菜能買的市場，讓沒了義煮團的災民連吃飯都成問題。（記者花孟璟攝）

光復鄉的全聯超市在災後第一時間來不及關鐵門，店內商品都放水流，恢復營業要年底了。（記者花孟璟攝）

光復鄉災民最現實的民生問題，餐飲店外面沒賣、家裡要開煮也不容易。（記者花孟璟攝）

