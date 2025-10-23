台中梧棲疫豬流入桃園食品場 衛生局攔截405公斤後腿肉

台中梧棲畜牧場本月13日販售屠宰的豬肉流向桃園市食品廠，桃市府衛生局立即啟動稽查，共計405公斤赤肉全數攔截。（桃園市衛生局提供）

台中市梧棲區1處養豬場死亡豬隻，驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，目前持續追蹤養豬場豬肉流向，桃市府衛生局今（23）日接獲彰化縣衛生局通報，梧棲區畜牧場本月13日販售屠宰的豬肉流向桃園市食品廠，立即啟動稽查，經查業者於16日購進赤肉（後腿肉）共計405公斤，現場查核該批肉品全數尚未使用，仍存放於廠內冷凍庫中，尚未製成加工品，衛生局已於第一時間攔截該批疑慮肉品，業者則自主預防性暫停使用並將退回上游業者。

桃園市長張善政下午也在臉書發文表示，請市民朋友不要恐慌，農業部已經清楚說明，非洲豬瘟只會感染豬隻，不會感染人，沒有公衛、食安上的疑慮，所以在做禁運禁宰、廚餘管制都是為了豬隻安全，希望民眾、消費者繼續支持台灣豬，「防疫的每一步都至關重要，市府會持續與中央密切合作，全力防堵非洲豬瘟擴散」。

衛生局表示，因應非洲豬瘟，桃市府於22日即成立跨局處應變小組，啟動緊急應變機制，全面掌握產品流向並加強防堵，衛生局同步啟動肉品來源揭露機制，通知大型賣場、超市揭露肉品來源畜養場資訊，及通知餐飲業「全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」，並立即派員前往商店及餐廳稽查肉品來源與標示，並無發現非洲豬瘟疫區之肉製品。

衛生局表示，自2018年非洲豬瘟疫情爆發以來，衛生局已與防檢署及動保處持續合作，今年截至10月累計查核3995家次，未發現疫區產品流入市面，呼籲民眾選購肉品應認明合法來源及標示清楚的產品，避免購買來路不明的散裝或無標示商品，市府將持續配合中央及各縣市政府進行產品流向追蹤、稽查與資訊公開，守護市民食品安全。

