丹娜絲引發暴潮重創南台灣 把海面「吸起來」1.8公尺高

丹娜絲颱風曾造成水位暴漲。（氣象署提供）

今年7月，丹娜絲颱風登陸南台灣，也是暌違一甲子再度從嘉義登陸的颱風，給全台帶來連續多日豪大雨，更因水位暴漲大量雨水無法宣洩，重創南台灣地區，更引發暴潮，把海面「吸起來」1.8公尺高。

中央氣象署回顧重創南台灣的丹娜絲颱風，在颱風影響期間，負責監測水位變化提供重要即時資訊的是「潮位站」。氣象署在台南市的「將軍潮位站」為例，該測站位於丹娜絲颱風登陸點嘉義布袋南方約20公里處，在丹娜絲颱風登陸前，海水面就受颱風低氣壓及強烈的向岸風影響而明顯上升。

請繼續往下閱讀...

海平面在颱風登陸前達到最高點，此時水位高度比平均天文潮的海平面高度暴漲了1.8公尺，氣象署指出，這就是「颱風暴潮」。氣象署解釋，颱風是一個低氣壓系統，尤其是颱風中心的颱風眼是氣壓最低的地方，經由監測大氣壓力的變化可用來研判颱風是否逐漸接近。

將軍潮位站在颱風登陸前後，氣壓測值就有明顯下降現象，期間測得最低氣壓值為 961.8 百帕（hPa）。從將軍潮位站的風速時序圖就能看出，在颱風中心接近前風速明顯增強。風速最大值則出現在颱風中心登陸後，風速達到每秒34.4公尺。

氣象署指出，現今氣象署與國內其他單位已在台灣四周包含離島共設置了40多個潮位監測站，持續監測著沿海的潮位變化，提供第一線的即時資料，也為船隻進出港、沿岸遊憩及海水面上升與否提供寶貴的資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法