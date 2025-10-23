湖西鄉代會基層考察總體檢 廚餘場列重點

湖西鄉代會下鄉考察，廚餘處理場是重點。（湖西鄉公所提供）

湖西鄉民代表會今（23）日由正副主席陳紘諒與呂平清領軍，展開下鄉基層考察行程，湖西鄉長陳振中偕同各相關課室主管及承辦人員全程陪同。此次考察重點在檢視鄉內多項重點建設與設施改善工程的執行狀況、經費運用以及當前進度，確保公部門資源的有效運用，並及時發掘與排除執行上的困難。

考察團首先前往青螺社區，關心「充實青螺社區休閒設施」計畫及「社區公共廁所修繕補強工程」的實施狀況。社區休閒與衛生設施是提升在地生活品質的關鍵。隨後一行人轉往視察幼兒園教學環境及設施改善情形，對幼童的學習空間表達高度重視。接著來到清潔隊臨時資收場，深入了解資收場的運作模式，以確保廢棄物分類及回收的效率與環保，並檢視龍門活動中心整修工程。

請繼續往下閱讀...

隨後考察團繼續馬不停蹄的行程。首先前往成功社區，了解該社區的圍牆整修及油漆粉刷工程，關注社區門面的改善。接著，考察團抵達沙港社區，實地視察漁民活動中心整修工程，該中心是漁民交流休憩的重要場所；同時也關心沙港下社意象創意園區的規劃與執行，期望能為沙港注入新的文化與觀光活力。

最後，代表們前往城北廚餘場，這是此次考察重要的環境永續項目，旨在了解廚餘處理的現狀，確保廚餘轉化過程的順利與高效，落實減輕環境負擔的政策目標。湖西鄉長陳振中感謝鄉民代表會的寶貴建議與監督，公所各單位會以嚴謹的態度完成現有工程，並以高標準把關工程品質，確保每一項建設都能實質回饋給湖西鄉親。

有機生物化解廚餘垃圾，澎湖推動實驗。（湖西鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法