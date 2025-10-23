為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟禁廚餘餵豬 彭啓明：優先肥料化處理

    2025/10/23 17:43 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明表示，每年全國約有6成廚餘用於餵豬，禁止餵豬後，優先以堆肥化去化，若無法變成肥料者，也應將廚餘水瀝掉，並進行掩埋、焚燒處理，目前處理量能充足。（資料照，記者黃宜靜攝）

    環境部長彭啓明表示，每年全國約有6成廚餘用於餵豬，禁止餵豬後，優先以堆肥化去化，若無法變成肥料者，也應將廚餘水瀝掉，並進行掩埋、焚燒處理，目前處理量能充足。（資料照，記者黃宜靜攝）

    台中梧棲區一處養豬場豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘餵豬；環境部長彭啓明表示，每年全國約有6成廚餘用於餵豬，禁止餵豬後，優先以堆肥化去化，若無法變成肥料者，也應將廚餘水瀝掉，並進行掩埋、焚燒方式處理，目前處理量能充足。

    環境部今日舉辦「2025亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕式」，彭啓明於會前媒體堵訪時表示，因應此次非洲豬瘟事件禁止廚餘養豬，目前環境部與各縣市環保局密切開會研商處理廚餘。全國1年產生的廚餘量約為77萬噸，每日產生量則約為2千多噸，其中一半以上屬家戶產出，另外3、4成則為餐廳產生的廚餘，總計每年全國約有6成廚餘用於養豬，因此呼籲大家從源頭減量，減少廚餘產生。

    禁止廚餘餵豬之後，如何處理每日產生的廚餘？彭啓明進一步指出，以肥料化為主要原則，若無法變成肥料者，也應將廚餘水瀝掉，並進行掩埋、焚燒方式處理，目前估計處理量能充足。未來因應相關問題的相應對策，仍持續研商當中，目前有許多新的方式，如透過黑水虻處理廚餘等循環經濟方式處理。

    環境部今日舉辦「2025亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕式」。（記者王藝菘攝）

    環境部今日舉辦「2025亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕式」。（記者王藝菘攝）

