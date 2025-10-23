禁餵豬隻廚餘何處去？南投縣暫堆清潔隊 草屯：請放山雞場幫忙

南投草屯鎮清潔隊的廚餘過去有4分之1供給養放山雞的養雞場，鎮公所將多接洽幾場該類養雞場，幫忙去化堆置的廚餘。此為放山雞養雞場示意圖。（資料照，記者陳鳳麗攝）

台中養豬場發現非洲豬瘟病例，全國禁止廚餘餵豬，南投縣環保局開會決定家戶廚餘照收、先暫置清潔隊，全縣人口最多的草屯鎮，過去廚餘有4分之1給養雞場，清潔隊將多接洽幾場放山雞場，盼能增加廚餘去化量。

南投縣環保局今邀集各公所清潔隊開會，決定仍照常收家戶廚餘，但目前廚餘禁止外運的情況下，收回的廚餘先暫時堆放在清潔隊，而各鄉鎮市每天收的廚餘量約1至8公噸，短時間堆置還可以，若時間一久堆置不下，風吹日曬恐怕影響環境衛生。環保局長李易書說，若僅5天禁運應無問題，萬一天數增加，竹山和南投、魚池有堆肥場可消納，其他鄉鎮可能就得與垃圾混在一起放在垃圾掩埋場。

請繼續往下閱讀...

草屯鎮是南投縣人口最多鄉鎮，今天清潔隊也照常收家戶廚餘，鎮長簡賜勝表示，草屯鎮的廚餘有4分之1給飼養放山雞的養雞場，已請清潔隊長多接洽幾場放山雞養雞場，看能否幫忙接收廚餘，但還是希望環保局能趕緊協助廚餘去化才能解決問題。

據了解，目前全縣1天約有30公噸廚餘，南投縣環保局已在南投市找好土地興建廚餘堆肥場，每天可處理100公噸；該場以BOT方式興建營運，預定今年底或明年初動工，大約要1年才能建置完成。

草屯鎮清潔隊23日照常收家戶廚餘。（記者陳鳳麗攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法