成大商圈萬聖嘉年華重磅回歸！變裝遊行搞鬼、街頭藝人表演連嗨2天

繼2012年首屆「成大遊鬼」熱鬧開跑，歷經疫情短暫停辦5年後，台南成大商圈第10屆萬聖嘉年華活動以「魅力十載．萬聖傳奇」為主題，10月25日、26日一連兩天下午2點到晚上9點在勝利路封街盛大登場。

今年以《糖果屋》為靈感，打造千人討糖踩街、變裝大賽與街頭藝人表演等亮點，為拉攏青年朋友，更首度封街聽團，邀請獨立樂團天氣瓶與Viber氣氛人壓軸登台，讓勝利路化身戶外音樂場，預計吸引上萬親子家庭、青年學子及在地居民參與，為商圈注入活力，延續南台灣萬聖節甜蜜傳奇。

主辦單位說，萬聖節重頭戲是變裝活動，10月25日舉行成人及兒童組變裝大賽，透過走秀與互動呈現精心打造的造型，往年非常多親子家庭盛裝打扮影視動漫角色，傳遞家庭情感交流及寓教於樂，現場宛如夢幻嘉年華，笑聲不斷。

今年最具巧思的是26日推出「地味萬聖」變裝大賽，鼓勵參與者以「生活中最平凡卻怪異」造型現身，例如「遲到沒帶卡的上班族」或「戴安全帽進全聯買菜的阿姨」，融入日常幽默與生活反思，跳脫傳統嚇人路線、轉化為療癒分享歡樂時刻，透過現場走秀與社群互動，深化青年對商圈認同與歸屬感。

萬眾矚目的「千人變裝踩街大遊行」10月25日下午5點由KoSwing狗屎運爵士大樂團領軍，從9*9廣場出發，沿育樂街、大學路西段到勝利路主舞台，途中工作人員將發放糖果增添趣味；此外，成大廣場入口將設格林童話糖果屋體驗村，由展翼烘焙庇護工場還原童話場景，現場販售公益甜點。

萬聖魅力市集匯聚特色攤位、動漫迷不能錯過的樹人醫專ACG動漫社聯手動漫宅急便唱跳表演、街頭傳奇藝人如喬克的雜耍特技、氣球小號手阿任、葉洛安的火舞表演及IKA的扯鈴秀，將隨機現身市集與舞台，點燃現場熱度；另有叢林探險氣墊城堡，讓小朋友們盡情放電。

成大商圈發展協會理事長吳俋德說，萬聖嘉年華從小規模遊鬼演變成為封街盛會，感謝台南市府經發局與東區公所指導、協辦，讓活動更具規模與安全保障。活動免費入場，歡迎民眾攜家帶眷參與，詳情可上成大商圈發展協會粉專查詢。

萬聖變裝踩街大遊行，由樂團領軍前行。（資料照，成大商圈發展協會提供）

