    首頁 > 生活

    圍堵非洲豬瘟 竹縣特許養豬戶即起禁餵廚餘、全面清消

    2025/10/23 17:27 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府農業處今天下午查核列管使用廚餘養豬的養豬戶，並進行環境消毒。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處今天下午查核列管使用廚餘養豬的養豬戶，並進行環境消毒。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處漁牧科今天下午全面啟動，對境內51場獲得特許可以回收廚餘再利用以養豬的業者執行查核、宣導以及清消，初步完成3場，發現這些業者已配合中央全面禁止廚餘養豬政策，自行購買袋裝飼料餵養，養豬場內的廚餘處理槽也呈現乾淨、停止使用的狀態，查核人員不僅在豬舍內、外執行消毒作業，就是連外道路1公里左右範圍也都全面清消後才離開。

    縣府農業處長傅琦媺說，最早當境外爆發非洲豬瘟，中央就公告禁止200頭以下的養豬場使用廚餘養豬，縣內51場、在養頭數超過200頭的業者，經縣府環保局輔導，取得回收廚餘再利用資格，特許能利用蒸煮法，把經高溫殺菌後的廚餘拿來養豬，但因現在國內疑似出現本土非洲豬瘟疫情，所以即日起這51家也必須禁止再用廚餘養豬。

    縣府農業處漁牧科今天下午就針對這51家養豬戶進行政策宣導和查核，以確認他們已經停止沒有再用廚餘飼養。

    查核清消小組穿上層層防護裝備，利用自動噴霧消毒車，進入前述列管豬舍，執行裡、外全面性消毒，也特別核對廚餘桶貯存區的桶內廚餘用量並加強消毒作業，場內的廚餘處理槽使用情形也是查核重點，最後確認今天下午首波執行的3家養豬戶都已配合改用飼料養豬，一起防範疫情發生。

    新竹縣政府農業處漁牧科人員查核列管養豬戶貯存的廚餘桶（圖左下）用量，以查核確認是否還有使用來養豬，並做現場大清消。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處漁牧科人員查核列管養豬戶貯存的廚餘桶（圖左下）用量，以查核確認是否還有使用來養豬，並做現場大清消。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處漁牧科員們把列管養豬場周邊連外道路一併納入清消範圍。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處漁牧科員們把列管養豬場周邊連外道路一併納入清消範圍。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處查核列管養豬戶，今天下午走訪的3家都已經改用飼料餵養豬隻。（竹縣府農業處提供）

    新竹縣政府農業處查核列管養豬戶，今天下午走訪的3家都已經改用飼料餵養豬隻。（竹縣府農業處提供）

    新竹縣被列管、原採廚餘飼養豬隻的養豬場，場內廚餘處理槽乾淨光可鑑人，佐證已經改用飼料養豬。（竹縣府同業處提供）

    新竹縣被列管、原採廚餘飼養豬隻的養豬場，場內廚餘處理槽乾淨光可鑑人，佐證已經改用飼料養豬。（竹縣府同業處提供）

    新竹縣政府農業處漁牧科查核人員在列管養豬場內看到，業者確實已經配合防疫政策改用袋裝飼料餵養豬隻。（竹縣府農業處提供）

    新竹縣政府農業處漁牧科查核人員在列管養豬場內看到，業者確實已經配合防疫政策改用袋裝飼料餵養豬隻。（竹縣府農業處提供）

