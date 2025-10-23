為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投原之驛Ba-Bu樂園9/24開幕 設置全國首家烤豬餐廳

    2025/10/23 17:35 記者張協昇／南投報導
    南投原之驛Ba-Bu樂園24日開幕，設置全國首家烤豬餐廳。（記者張協昇攝）

    南投原之驛Ba-Bu樂園24日開幕，設置全國首家烤豬餐廳。（記者張協昇攝）

    南投縣政府與原民會攜手建置的「南投原之驛Ba-Bu樂園」明（24日）天開幕，樂園以「前店後廠」概念展售南投原鄉商品，設置全國首家烤豬餐廳。縣府原民處代理處長林婷玉說，原之驛將提供旅客體驗感受南投在地原民生活文化與美食。

    原之驛Ba-Bu樂園位於名間鄉親子公園旁，除了賣場，也會設置射箭等原民生活文化體驗區，明天的開幕儀式由八部合音祈福儀式揭幕，簡介與巡禮商場，安排原風流水席總鋪師職人饗宴、歌舞秀及舞台互動遊戲。

    甫從日本沖繩恩納村道之驛休憩市場考察回來的原民處代理處長林婷玉，答詢議員全志堅質詢原之驛Ba-Bu樂園的發展方向時說，原之驛與道之驛地理位置相似，都位在高速公路交流道附近，道之驛原本只是當地一個類似合作社的小市集，經過20年努力，之所以能在當地高級度假村林立的高端旅遊消費市場中突破重圍，每年吸引200萬人次遊客，最主要就是提供在地生活感氛圍，讓遊客可以體驗在地生活文化與美食，這也是原之驛未來發展方向與目標。

    林婷玉說，南投縣首創培訓烤豬職人並予以認證，原之驛Ba-Bu樂園也設置全國首家烤豬餐廳，讓遊客享用最道地的原民烤豬餐。

    南投縣政府辦理烤豬職人培訓認證，讓遊客享用最道地的原民烤豬餐。（南投縣政府提供）

    南投縣政府辦理烤豬職人培訓認證，讓遊客享用最道地的原民烤豬餐。（南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播