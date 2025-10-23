為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中梧棲豬流入彰化分切轉賣 王惠美：加強稽查抽驗頻率

    2025/10/23 17:25 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣長王惠美今在非洲豬瘟災害緊急應變中心會議中，指示衛生局加強稽查市售豬肉及製品來源，提升抽驗頻率，讓民眾安心。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美今在非洲豬瘟災害緊急應變中心會議中，指示衛生局加強稽查市售豬肉及製品來源，提升抽驗頻率，讓民眾安心。（縣府提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，案場確定有28頭豬被賣到台中、彰化與嘉義3縣市，其中4頭流入彰化。彰化縣衛生局比對上下游出貨與退貨紀錄後，發現這些豬又被轉賣到6個外縣市，推測多數分切後的溫體豬肉恐已被民眾吃下肚。面對民眾憂心吃到問題豬肉，彰化縣長王惠美今（23日）表示，已指示衛生局加強稽查市售豬肉及製品來源，提升抽驗頻率，讓民眾安心。

    彰化是全台第三大養豬縣，縣府昨（22日）已成立「非洲豬瘟災害緊急應變中心」，今天下午再度召開第4次會議，全面啟動防疫應變機制，嚴陣以待、超前部署。縣府提出8項強化防疫措施，包括強化豬場生物安全管理、即時通報與監測、加強民眾宣導、嚴管廚餘、調整營養午餐菜單、落實肉品市場與化製車消毒並提高稽查頻率等，全力阻斷可能感染源。

    王惠美指出，疫情爆發後，家長與民代最擔心的就是學校營養午餐是否安全，教育處已要求各校立即與午餐供應商協調，全面配合防疫政策，調整菜單內容，確保不使用來歷不明或疑似含豬肉製品的食材。

    針對台中梧棲豬肉流入彰化一事，王惠美強調，加強稽查已是當務之急，衛生局將提高市售豬肉及製品來源稽查頻率，落實產品可溯源制度，保障民眾食用安全與市場信任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播