台中梧棲豬流入彰化分切轉賣 王惠美：加強稽查抽驗頻率

台中爆發非洲豬瘟疫情，案場確定有28頭豬被賣到台中、彰化與嘉義3縣市，其中4頭流入彰化。彰化縣衛生局比對上下游出貨與退貨紀錄後，發現這些豬又被轉賣到6個外縣市，推測多數分切後的溫體豬肉恐已被民眾吃下肚。面對民眾憂心吃到問題豬肉，彰化縣長王惠美今（23日）表示，已指示衛生局加強稽查市售豬肉及製品來源，提升抽驗頻率，讓民眾安心。

彰化是全台第三大養豬縣，縣府昨（22日）已成立「非洲豬瘟災害緊急應變中心」，今天下午再度召開第4次會議，全面啟動防疫應變機制，嚴陣以待、超前部署。縣府提出8項強化防疫措施，包括強化豬場生物安全管理、即時通報與監測、加強民眾宣導、嚴管廚餘、調整營養午餐菜單、落實肉品市場與化製車消毒並提高稽查頻率等，全力阻斷可能感染源。

王惠美指出，疫情爆發後，家長與民代最擔心的就是學校營養午餐是否安全，教育處已要求各校立即與午餐供應商協調，全面配合防疫政策，調整菜單內容，確保不使用來歷不明或疑似含豬肉製品的食材。

針對台中梧棲豬肉流入彰化一事，王惠美強調，加強稽查已是當務之急，衛生局將提高市售豬肉及製品來源稽查頻率，落實產品可溯源制度，保障民眾食用安全與市場信任。

