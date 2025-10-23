新北通過營建土石方管理自治條例 運送車輛須裝GPS防亂倒

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」訂定土資場設置規模、啟用營運等相關程序。（新北市工務局提供）

針對營建工程產出的土石方管理，新北市府工務局提案「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」，今（23）日在市議會三讀，由議長蔣根煌敲錘宣布通過。工務局長馮兆麟指出，此條例報請中央主管機關核定後公布施行，該法規範土資場設置規模、啟用營運相關程序；條例中增定運送餘土車輛裝設即時追蹤系統（GPS）與罰則，違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，可按次處罰。

馮兆麟說，目前新北共有18處土石方資源堆置處理場，市府在2011年訂定發布「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」，但現行規定無法全面涵蓋土資場管理細節，也欠缺部分裁罰依據；「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」共6章28條，針對營建剩餘土石方的產出、運送、查核，及土資場設置申請、審查核准、啟用營運與處理程序皆建立規範與罰則機制。

防止廢土濫倒部分，馮兆麟指出，條例第6條明定，清運業者應隨車攜帶餘土流向證明文件，運送車輛應裝GPS以便監督管控；違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並要限期改善，否則可以按次開罰，並依「建築法」第58條勒令停工。

工務局補充，為提升土石方流向的管理效能，市府從源頭管控、後端採用科技設備輔助管理，也跨局處執行「黑蝙蝠專案」，2度獲內政部「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核」最佳考評。

