一個陽明山各校自行決定是否停班課 黃瀞瑩：無統一準則增通學風險

連日大雨轟炸台北市陽明山區，中央氣象署統計，20日到23日這4天累積雨量超過1000毫米，市議員黃瀞瑩今天說，近日超大豪雨期間，陽明山區國高中小停班停課狀況不一，相當混亂，未停班課的學校，教職員工生被迫乘風雨而行，建議市府制定統一標準，不要一個陽明山，有人要上班上課，有人卻不用；副市長林奕華允諾帶回檢討。

根據市府公告資訊，21日湖田、陽明山、平等、溪山、雙溪國小停班停課；22日湖田、陽明山、平等、溪山國小及台北復臨美國學校停班停課；23日陽明山國小停班課，格致國中、華岡藝校、台北歐洲學校陽明山校區教職員工生停止到校，改採遠距教學。

黃瀞瑩指出，面對極端氣候變遷，以陽明山區學校為例，並非每間國高中小都停班停課，或是期間每天停課學校不盡相同，她質疑市府未有統一標準，資訊混亂，甚至有大學太晚告知學生改成遠距教學，徒增通學風險，提議可訂陽明山區學校停班課準則。

林奕華回應，大學端由校方自主決定停班課與否，教育局管轄的國高中小則是會一一聯繫，由校方決議是否停班課，之後將和教育局針對現行機制進行更嚴謹的討論，倘若全市僅有部分學校停班課時，能否因地制宜。

