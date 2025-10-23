為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一個陽明山各校自行決定是否停班課 黃瀞瑩：無統一準則增通學風險

    2025/10/23 17:15 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員黃瀞瑩（右）建議市府制定統一標準，不要一個陽明山，有人要上班上課，有人卻不用。（記者廖振輝攝）

    台北市議員黃瀞瑩（右）建議市府制定統一標準，不要一個陽明山，有人要上班上課，有人卻不用。（記者廖振輝攝）

    連日大雨轟炸台北市陽明山區，中央氣象署統計，20日到23日這4天累積雨量超過1000毫米，市議員黃瀞瑩今天說，近日超大豪雨期間，陽明山區國高中小停班停課狀況不一，相當混亂，未停班課的學校，教職員工生被迫乘風雨而行，建議市府制定統一標準，不要一個陽明山，有人要上班上課，有人卻不用；副市長林奕華允諾帶回檢討。

    根據市府公告資訊，21日湖田、陽明山、平等、溪山、雙溪國小停班停課；22日湖田、陽明山、平等、溪山國小及台北復臨美國學校停班停課；23日陽明山國小停班課，格致國中、華岡藝校、台北歐洲學校陽明山校區教職員工生停止到校，改採遠距教學。

    黃瀞瑩指出，面對極端氣候變遷，以陽明山區學校為例，並非每間國高中小都停班停課，或是期間每天停課學校不盡相同，她質疑市府未有統一標準，資訊混亂，甚至有大學太晚告知學生改成遠距教學，徒增通學風險，提議可訂陽明山區學校停班課準則。

    林奕華回應，大學端由校方自主決定停班課與否，教育局管轄的國高中小則是會一一聯繫，由校方決議是否停班課，之後將和教育局針對現行機制進行更嚴謹的討論，倘若全市僅有部分學校停班課時，能否因地制宜。

    台北市副市長林奕華說，將和教育局針對現行機制進行更嚴謹的討論，倘若全市僅有部分學校停班課時，能否因地制宜。（記者廖振輝攝）

    台北市副市長林奕華說，將和教育局針對現行機制進行更嚴謹的討論，倘若全市僅有部分學校停班課時，能否因地制宜。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播