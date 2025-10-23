為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟潛伏期症狀不明顯但有傳染力 專家：難樂觀看待僅單一案場

    2025/10/23 17:04 記者楊媛婷／台北報導
    台中梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，該案場豬隻已全數撲殺，專家指出，病毒傳染力強，並且潛伏期沒有症狀，難樂觀看待只有單一案場，直嘆只能天佑台灣。（防檢署提供）

    台中梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，該案場豬隻已全數撲殺，專家指出，病毒傳染力強，並且潛伏期沒有症狀，難樂觀看待只有單一案場，直嘆只能天佑台灣。（防檢署提供）

    台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，是國內疫情首例，屏科大獸醫系教授林昭男今（23日）指出，該病毒傳染力R0值為3，1病豬可感染3頭豬，另一豬病專家表示，豬隻染疫後的5天潛伏期內，症狀不明顯，透過屠宰衛生檢查難以辨識，因案場曾售出豬隻，難樂觀看待僅有單場案例。

    該登記飼養頭數300頭的案場，10月10日有第1隻豬隻死亡，13日時該豬場販售28頭豬隻到大安肉品市場，隨防檢署建制化製場監測顯示死亡異常，台中動保處14日到場訪視卻未採檢，該案場於20日累計死亡數117頭，動保處才在當天採檢。

    林昭男表示，依照越南非洲豬瘟疫情數據，該病毒R0值為3，若以潛伏期加上傳染力推估，豬場1天要死10隻以上的豬可能需要20到30天，甚至20天內可能豬隻死亡頭數只會有個位數。

    另一不具名、在豬病領域40年的專家指出，若養豬場被病毒入侵，一開始可能只會感染少數豬隻，潛伏期則約5天，在這期間豬隻沒有明顯症狀，但病毒已在豬隻體內快速繁殖，無症狀下仍會傳播病毒，過潛伏期後，豬隻會出現高燒症狀，但這些症狀常被診斷為其他豬病，導致錯失早期控制的黃金關鍵期。

    該專家進一步指出，在潛伏期時，難用肉眼問診方式診斷，也無法觀察到變化，在第一頭豬病發死亡前，病毒可能早就充斥案場，該案場曾售出28頭豬，這些豬隻可能都還在潛伏期，導致接受屠宰衛生檢查時，難用肉眼辨識，但非洲豬瘟病毒不會傳染人，只會傳染豬隻，民眾食用不用恐慌。

    該專家表示，就因非洲豬瘟病毒初期悄然無聲，傳播速度在動物傳染病中算是中等甚至緩慢，因此極具欺騙性，若該豬場爆發大規模死亡，代表病毒可能早就對外傳播，而且飼主從發現異常到尋求獸醫師協助，最後再到採樣確認，這段時間就是病毒持續傳播的空窗期。

    該專家表示，對豬隻致死率幾乎達100%的非洲豬瘟非常難處理，也因此我國才會採取防堵策略，盡可能阻絕病毒於境外，「因為如果入侵，目前全球沒有任何國家成功拔除，一點點病毒就會感染豬隻。」該專家呼籲，現在所有養豬場一定要徹底做好生物安全防治，否則目前的單一案場，「恐怕只是風雨前的寧靜。」

