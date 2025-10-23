為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭太平山24日恢復開園 首班蹦蹦車車9點半發車

    2025/10/23 17:03 記者王峻祺／宜蘭報導
    光復連假首日，太平山蹦蹦車首班車預計9點半發車。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）

    光復連假首日，太平山蹦蹦車首班車預計9點半發車。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）

    受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭太平山國家森林遊樂區自19日下午5點起預警性休園迄今，經林業及自然保育署宜蘭分署派員勘查無虞後，預計24日搶在光復連假首日上午8點開園，蹦蹦車首班車將於9點半發車，讓慕名遊客不撲空！

    宜蘭分署表示，風神颱風過後共伴效應影響減低，太平山國家森林遊樂區經現場勘查及進行區內環境與各項設施巡視整備，將於24日早上8點起恢復開園，當日蹦蹦車第一班次在9點半行駛。

    宜蘭分署指出，太平山俱樂部第一場導覽時間則在9點50分，提醒遊客聯外道路宜專一線7公里處仍維持單線雙向通行，現場會有紅綠燈管制，敬請駕駛遵守交通號誌，避免發生事故意外。

    另外，園區步道部分，見晴懷古步道局部開放至750公里處；茂興懷舊步道局部開放，主線封閉、開放上下環線；翠峰湖環山步道局部開放，步道西口至1.1公里處景觀平台、步道東口至3.6公里處觀湖平台；鳩之澤家庭湯屋、餐廳暫停營業；鳩之澤自然步道、鎮安宮及太平詩路東側步道也暫停開放。

