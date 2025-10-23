台水配合淡北道路墩柱管線遷移 淡水17850戶28日起停水23小時

台水公司配合新北市淡北道路P20墩柱管線遷移工程，淡水部分地區將於28日上午8點起至10月29日上午7點止停水（台灣自來水公司提供）

台灣自來水公司第一區管理處，配合新北市淡北道路P20墩柱管線遷移工程，將於28日上午8點起至10月29日上午7點止（計23小時）停水，屆時需要配合停止供水，影響停水區域包括淡水區八勢里、坪頂里、民權里、民生里、福德里、竹圍里、竿蓁里，停水戶數計17850戶，請受影響地區民眾注意配合。

台水第一區處理處表示，水壓降低地區為淡水區一德里、關渡里、中興里、八勢里、協元里、大庄里、學府里、崁頂里、幸福里、文化里、新春里、新民里、新生里、新義里、新興里、民安里、民權里、水碓里、永吉里、沙崙里、油車里、清文里、福德里、竹圍里、竿蓁里、草東里、鄧公里、長庚里，水壓降低戶數45548戶，停水及降壓戶數合計63398戶。

台水表示，受影響區域請用戶提早儲水備用，停水如工程順利完成將提前供水，停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡淡水營運所（02）2621-2267或1910台水客服專線，停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒，停水期間注意事項，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

停水期間設有設有8處臨時供水站，1.馬偕紀念醫院（民富街上）2.民權路187巷口（溫斯頓幼兒園旁）3.八勢路50巷4.中正東路2段27號（淡金公路）5.中正東路2段153號（仁濟安老所）6.中正東路2段143巷8弄（竹圍高中圍牆外）7.民生路（竹圍民生公園）8.民族路29巷（全聯竹圍店入口旁）。

