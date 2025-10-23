金門小三通開開關關！旅客質疑今為官員返航而開 縣府回應了

金門小三通23日中午12點後又停航。（記者吳正庭攝）

讀者爆料指出，金門小三通今天本來全日停航，但因金門港務局（應是港務處）及縣府官員今天要由中國返回金門，原已宣布停航的小三通今早臨時開航；爆料者質疑，很明顯，今天短暫的開航是為了讓滯留的金門縣府官員返回金門。縣府回應，是觀光處處長許績鑫帶隊前往廈門參加博狀元餅活動返金。

爆料者說，小三通因海上風浪，21日停航半天，當天有大批縣府官員循小三通前往廈門；縣港務處22日在臉書預告23日停航，並指出「若天候影響減弱，達復航條件，會再行公告」。

請繼續往下閱讀...

港務處公告一出，立刻有人回應「有辦法告訴我們標準是什麼嗎？至少我們心裡有個預期」、「幾天沒開了，好不容易補到的票都沒用了」、「太傷心了，以前小三通從來不會這樣過」。

爆料者指出，今早港務處宣布「因天候已達開航標準」，8點10分恢復金門、廈門航駛，金門港務處和縣府官員也搭小三通班船返回金門，12點停航；爆料者質疑，很明顯，23日短暫的開航是為了讓滯留的金門縣府官員返回金門。21日、23日候補單都排到快2000多號，縣府官員如此來去自如，讓排隊等候的老百姓情何以堪？

縣府表示，縣府觀光處長許績鑫21日率城市行銷科長陳明伶及2名工作人員，與10名（包括1名港務處人員）金門鄉鎮賽博餅狀元赴廈門，參加第21屆海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽決賽暨總決賽，22日返金遇小三通停航，改23日返金。

觀光處指出，23日上午至12點止，金門往廈門開7航班（5正班、2加班），候補牌發1808人，補1509人，已加開班次有效疏解人潮，總計金廈航線入境1727人、出境2123人。

10月23日小三通候客大廳擠滿搭船人潮。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法