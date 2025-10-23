嗶iPhone、Apple Watch搭台中捷運 Apple Pay快速交通卡上線了

台中捷運正式啟用Apple Pay「快速交通卡」服務，「你的iPhone和Apple Watch就是你的中捷車票」。（記者蘇金鳳攝）

台中捷運今（23）日正式啟用Apple Pay「快速交通卡」服務，是全國首座支援這個功能的捷運系統，即日起，「你的iPhone和Apple Watch就是你的中捷車票」，民眾搭捷運可享受真正免解鎖、免驗證的秒通關體驗，進一步提升通行效率與智慧便利感。

交通局長葉昭甫與台中捷運公司董事長顏邦傑今天共同宣布「快速交通卡」服務啟用，使用Apple Pay快速交通卡的乘客，無須喚醒或解鎖裝置，也不需使用Face ID或Touch ID，只要將iPhone或Apple Watch靠近無障礙閘門的感應區，即可快速通行，大幅縮短通關時間。

葉昭甫說，台中捷運成為全台第一個支援Apple Pay「快速模式」的捷運系統，不僅是台中的榮耀，也突顯台中在智慧交通領域的領先地位。台中市一直積極與優質合作夥伴攜手，從行動支付、台中GO到此次Apple Pay快速模式，一步步推進創新服務，展現強大執行力與速度，未來也將持續推動更多智慧應用，帶動公共運輸使用成長。

顏邦傑指出，這個服務不僅提升市民便利，也讓國際旅客感受到台中的友善與現代化。許多外國旅客已習慣使用Apple Pay，如今在台中亦可享有與國際城市接軌的乘車方式，展現台中成為國際智慧城市的能量。

中捷Apple Pay快速交通卡服務正式啟用。（記者蘇金鳳攝）

