竹市香山綜合休閒運動館啟用 免費公益時段曝光

新竹市香山綜合休閒運動館營運滿月了，市府教育處也公佈免費公益時段，歡迎長輩們來使用。（記者洪美秀攝）

新竹市斥資4.2億元的香山綜合休閒運動館委外營運滿月後，市府教育處也公佈免費公益時段，包括每週12個時段及65歲以上長輩可使用時段，鼓勵長輩增加肌力，可來加強體適能訓練。免費公益時段是每週一到週日上午時段8時至10時、及週一至週五12時至14時，每週共計12個時段，提供竹市年滿65歲以上市民、低收入戶市民、身心障礙市民免費使用館內游泳池及體適能中心。

另寒暑假期間則採單一時段：週一到週五上午8時至10時，寒暑假期間的認定會依市府教育處公告時間為主。歡迎長輩及民眾來體驗及運動。

市府教育處表示，香山綜合休閒運動館8月26日到9月9日試營運，期間服務逾8400人次，9月19日啟用滿1個月，使用人次已近2萬，場館特色包括導入AI溺水偵測系統、配置合格救生員，館內設施包含B1停車場、室內游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室、烤箱、體適能中心、韻律教室與多功能教室等，適合全年齡層多元化運動選擇。鼓勵長輩們可多利用免費公益時段前往運動，提高核心肌群和肌耐力，永保健康。

