屏東縣重陽敬老 百歲人瑞分享長壽祕訣：找健康不找煩惱

屏東縣長周春米（右）拜訪百歲人瑞蔡素英（左），獲得熱情擁抱。（記者羅欣貞攝）

重陽節即將到來，屏東縣長周春米今（23）日與縣府團隊、地方仕紳等一行人，到屏東市崇武里慰訪百歲人瑞蔡素英，送上縣府敬老禮金、祝福賀卡、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等祝福，場面溫馨熱鬧，蔡素英分享長壽祕訣就是「找健康不找煩惱」。

蔡素英今年9月滿100歲，她出生於中國上海，年輕時隨夫來台落地生根，平日生活規律、飲食清淡，特別喜愛蔬食，行動自如，也沒有三高等慢性病，每天清晨走路運動1小時，尤其保持樂觀開朗的心態，今天面對縣長周春米親切問候，她不僅笑得燦爛，還機智地說，「我現在像18歲啦！」引得眾人開懷大笑。

屏東縣長周春米說，截至今年8月底止，屏東縣老年人口占全縣人口21.51％，其中90歲至99歲的長者6355人，每人可獲得2000元慰問金；1百歲以上145位長者每人有1萬元慰問金，今年百歲人瑞人數較去年增加19位，最高齡為109歲設籍新埤鄉的葉奶奶，其次是106歲東港張奶奶與105歲內埔潘爺爺。

周春米指出，屏東縣目前共有145位百歲人瑞，其中61位今年新晉百歲，縣府每年都在重陽節前夕辦理慰訪活動，讓長者感受到社會的關懷與敬意，縣府團隊也以子女照顧長輩的心情與細膩，從食衣住行育樂多面向推動老人照顧服務政策。長輩們是屏東的珍寶，他們的生命故事蘊含著時代記憶與家庭精神，值得珍惜與傳承。未來縣府將持續推動高齡照顧政策與健康促進服務，讓長輩們「活得久、活得好」。

全場高唱生日快樂歌為百歲人瑞蔡素英（中）祝壽。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（右二）致贈百歲人瑞蔡素英（中）一萬元敬老慰問金。（記者羅欣貞攝）

全場為百歲人瑞蔡素英（右三）獻上祝福。（記者羅欣貞攝）

