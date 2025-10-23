深化台日教育合作 日本山口縣教育長繁吉健志訪台

教育部邀請日本山口縣教育委員會教育長繁吉健志（左五）訪問台灣。（教育部提供）

為深化台日教育交流與地方教育合作，教育部邀請有「日本首相的故鄉」之稱、日本山口縣教育委員會教育長繁吉健志等一行3人來我國訪問，參訪高雄、台南、基隆、台北等地多所學校，實地瞭解我國在雙語教育、探究式學習、個別適性化學習、AI教育應用及海洋教育等領域的創新實踐與地方連結，展現我國教育體系多元而深厚的發展能量。

教育部政次劉國偉代表歡迎時說，山口縣兼具自然與人文之美，素有「首相的故鄉」之稱，孕育出多位日本近代重要領導者，包括前首相安倍晉三、以創新精神聞名的優衣庫（UNIQLO）創辦人柳井正等人，山口縣重視探究學習與教育數位化發展，積極推動智慧學校及跨學科學習，與我國近年推動的AI教育應用與創新教學方向相互呼應，本次參訪不僅促進台日教育合作，也展現教育作為深化文化理解與社會連結的重要力量，期盼雙方持續深化師生與學校間的實質交流，共同培育具國際視野與在地關懷的青年世代。

高雄市與山口縣同為港灣都市，產業結構以製造業為主，在地理與產業背景上有許多共通之處，繁吉健志等人拜會高雄市教育局長吳立森，就教育國際化、適性教育及AI融入課程等議題交換意見，再參訪高雄市立新莊高中，新莊高中與山口縣宇部高中是姊妹校，持續以永續發展為主題推動國際合作學習與藝術交流，雙方學生更自2022年起共同創作大型壁畫。

此外，山口縣是台南市的友誼市，訪團拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲說，台南市與山口縣情誼深厚，災後互助展現真摯友誼，也透過教育與文化合作緊密往來，台南產的「八田米」已於山口縣超市上架販售，象徵台日歷史合作的延續。

訪團也參訪基隆市建德國中（基隆市戶外及海洋教育中心）、雙語領航學校基隆成功國中、台北市成功高中、台北市大安高工等學校，並參訪基隆國立海洋科技博物館與國立台灣博物館，繁吉健志說，山口縣與台灣在歷史記憶與文化傳承上具有深厚的共鳴。

教育部統計，目前日本學生在我國留學共8779人，為境外生第4大來源國，我國赴日留學學生亦超過7000人；近10年來，日本高中、國中及小學生來我國教育旅行累計超過37萬人次，我國學生赴日交流人次突破10萬，雙邊互動熱絡。

日本山口縣教育委員會教育長繁吉健志參訪北市成功高中，學生以中日文導覽校內昆蟲博物館。（教育部提供）

