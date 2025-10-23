非洲豬瘟》被罵神隱1天後 盧秀燕終於有動靜發文回應了

被罵神隱一天後，盧秀燕臉書貼出和卓榮泰會商照片。（擷自盧秀燕臉書）

台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中成眾矢之的，包括防疫反應慢半拍，錯失10天防疫期外，台中市長盧秀燕昨日還歡天喜地參加台中購物節活動，缺席台中市防疫說明記者會，甚至臉書到今日下午貼文僅停在21日，挨批「神隱」，飽受強烈批評，直到下午3點多盧秀燕臉書終於「發聲」，強調台中市府向來是用最嚴格檢驗標準「查到什麼報什麼」，也是市府主動發現疑似非洲豬瘟的案例。

台中成非洲豬瘟防疫破口，台中市處理流程一再被檢視出「狀況百出」，盧秀燕更在疫情爆發風頭首日只顧開台中購物節開跑記者會，被追問疫情還回應「請多報導購物節」，無視豬瘟對產業衝擊，甚至今日一度完全沒有公開行程，引來強烈批評，質疑她「神隱」、只顧用公帑包裝自己，根本「末梢神經麻痺」。

因行政院長卓榮泰今日下午視導台中非洲豬瘟前進應變所，市府今早臨時通知盧秀燕會出席陪同閣揆，下午3點多臉書發文終於更新。

盧秀燕強調，台中市府一直以來是用最嚴格檢驗的標準，查到什麼報什麼，市府主動發現疑似非洲豬瘟的案例，第一時間通報中央檢驗，收到PCR檢驗呈陽性後市府團隊通宵動員，全力啟動四大防疫措施，包括完成動物移動管制與防疫措施、案發場的預防性撲殺作業已全數完成、發現異常立即採樣檢驗、環境全面消毒，防止疫情擴散等。

另也針對學校午餐提出豬肉使用原則及全面查核168場養豬場與大安肉品市場，每天公布進度，同時全面追查豬肉流向、加強人車出入控管、健康監測，管控廚餘不再流向養豬場及嚴查嚴辦及致力穩定肉價等。

盧秀燕強調，台中市政府密切掌握疫情動態，降低民生與產業衝擊，並再強調，非洲豬瘟不會感染人類，但我們必須用最嚴謹的態度，與中央齊心協力，守住防線，守護產業。

